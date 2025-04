Un héroe caído, marcado por el rechazo y que se pasó al lado oscuro, descenderá sobre la “Estrella de la Muerte” este fin de semana en WrestleMania 41. El mejor evento de la lucha libre se realizará el sábado 19 de abril y el domingo 20 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas y se transmitirá en vivo exclusivamente por Peacock para Estados Unidos. La cobertura inicia desde las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT / 5 p.m. MT / 4 p.m. PT y aquí te facilitamos todo lo que debes saber.

Datos de WWE WrestleMania 41

Fecha: Sábado 19 y domingo 20 de abril del 2025

Lugar: Allegiant Stadium, Paradise, Nevada.

Horario: 19:00 ET / 18:00 CT / 17:00 MT / 16:00 PT

Canales de transmisión: Peacock (en Estados Unidos) y Netflix (resto del mundo)

¿Qué canal trasnmite WWE WrestleMania 41?

Para ver WWE WrestleMania 41 desde México, España y el resto de Latinoamérica, tendrás que acceder a la plataforma de streaming Netflix, el mismo que tiene un costo de 9 dólares mensuales.

Si vives en Estados Unidos, podrás seguir el evento a través de Peacock. Esta plataforma de transmisión cuenta con contenido exclusivo de la WWE en USA.

¿Cuánto cuesta ver el WWE WrestleMania 41 por Peacock?

Para disfrutar de este evento debes tener la suscripción premium o premium plus de Peacock. El precio por mes cuesta $7.99 (con anuncios) o $13.99 al mes (sin anuncios), brindando un acceso completo a los Premium Live Events (PLE) de la mundialmente famosa empresa de lucha libre estadounidense.

¿Hay una prueba gratuita de Peacock?

Peacock ofrece actualmente una prueba gratuita de 3 meses a los propietarios de Samsung Galaxy. Sin embargo, eso no significa que no haya otras ofertas que otros puedan aprovechar. Solía ofrecer un free trial de 7 días de Peacock, pero a partir de 2025, esta promoción ya no se encuentra disponible.

¿A qué hora es WWE WrestleMania 41?

El evento en vivo premium de la WWE WrestleMania 41 se llevará a cabo este sábado 19 y domingo 20 de abril a partir de las 7pm ET. Dependiendo de tu zona geográfica, estos son los horarios:

Estados Unidos: 19:00 Hora del Este / 18:00 Hora del Centro / 17:00 Hora de la Montaña / 16:00 Hora del Pacífico

México: 18:00 hrs

Colombia 19:00 hrs

Ecuador: 19:00 hrs

Perú: 19:00 hrs

Bolivia: 20:00 hrs

Venezuela: 20:00 hrs

Argentina: 21:00 hrs

Chile: 21:00 hrs

Paraguay: 21:00 hrs

Uruguay: 21:00 hrs

España: 1:00 hrs del domingo 20 de abril