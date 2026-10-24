Alexander Volkanovski pone en juego el título de peso pluma de la UFC ante Movsar Evloev, un aspirante invicto que amenaza su segundo reinado en la división. Tras perder el cinturón frente a Ilia Topuria y recuperarlo ante Diego Lopes, el australiano busca consolidarse de nuevo en la cima. La cartelera también enfrenta a Merab Dvalishvili y Petr Yan por el campeonato de peso gallo, con una revancha pendiente para el georgiano: el ruso lo destronó por decisión unánime en UFC 323 y le impidió cerrar el año con cuatro defensas exitosas.
Movsar Evloev (20-0) llega a su primera pelea por el título en UFC con un argumento difícil de discutir: nadie ha logrado vencerlo en las MMA profesionales. El ruso de 32 años acumula 10 victorias en siete años dentro de la compañía, aunque su camino al campeonato ha estado marcado por la poca actividad reciente. No peleó en 2025 y su única presentación este año fue en marzo, cuando superó a Lerone Murphy por decisión mayoritaria. Sigue sin conseguir una finalización en el octágono, pero su grappling y el control que impone sobre sus rivales lo convierten en una amenaza para cualquiera.
La pelea coestelar enfrenta a Petr Yan y Merab Dvalishvili por el título de peso gallo de UFC, en una trilogía que encuentra a ambos con una victoria por lado. Yan se impuso al georgiano en diciembre pasado para conquistar el cinturón y ahora, 10 meses después, vuelve a medirse con él. Dvalishvili ganó el primer cruce en marzo de 2023, disputado a cinco asaltos. Esta vez no solo estará en juego el campeonato: también la oportunidad de inclinar una rivalidad que sigue abierta.
¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO, UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev?
UFC 333: Volkanovski vs. Evloev se podrá ver por Paramount+ el sábado 24 de octubre de 2026 en Perú, México, Argentina y los demás países latinoamericanos habilitados, incluido Brasil. La transmisión comprende las preliminares tempranas, las preliminares y la cartelera principal, sin un pago adicional por evento. La función se celebrará en el Etihad Arena de Abu Dabi.
|País o zona de referencia
|Dónde y cómo verlo
|Preliminares tempranas
|Preliminares
|Cartelera principal
|Perú
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|México — Ciudad de México
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Colombia
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|Ecuador — territorio continental
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|Argentina
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Chile — Santiago
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Uruguay
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Paraguay
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Bolivia
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Venezuela
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Brasil — Brasilia y São Paulo
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Costa Rica
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|El Salvador
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Guatemala
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Honduras
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Nicaragua
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Panamá
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|República Dominicana
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Estados Unidos — costa este
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Estados Unidos — costa oeste
|Paramount+, por web o app con suscripción
|7:00 a. m.
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
¿A qué hora pelea Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev por UFC 333?
Los horarios locales de esta tabla están calculados a partir de la programación anunciada: preliminares tempranas a las 10:00 ET, preliminares a las 12:00 ET y cartelera principal a las 14:00 ET de Estados Unidos. Se utiliza el formato de 24 horas.
|País o región
|Preliminares tempranas
|Preliminares
|Cartelera principal
|México — Ciudad de México
|08:00
|10:00
|12:00
|Guatemala
|08:00
|10:00
|12:00
|El Salvador
|08:00
|10:00
|12:00
|Honduras
|08:00
|10:00
|12:00
|Nicaragua
|08:00
|10:00
|12:00
|Costa Rica
|08:00
|10:00
|12:00
|Perú
|09:00
|11:00
|13:00
|Colombia
|09:00
|11:00
|13:00
|Ecuador — territorio continental
|09:00
|11:00
|13:00
|Panamá
|09:00
|11:00
|13:00
|Bolivia
|10:00
|12:00
|14:00
|Venezuela
|10:00
|12:00
|14:00
|República Dominicana
|10:00
|12:00
|14:00
|Puerto Rico
|10:00
|12:00
|14:00
|Argentina
|11:00
|13:00
|15:00
|Uruguay
|11:00
|13:00
|15:00
|Paraguay
|11:00
|13:00
|15:00
|Chile — Santiago
|11:00
|13:00
|15:00
|Brasil — Brasilia y São Paulo
|11:00
|13:00
|15:00
|Estados Unidos — Nueva York / Miami
|10:00
|12:00
|14:00
|Estados Unidos — Chicago
|09:00
|11:00
|13:00
|Estados Unidos — Denver
|08:00
|10:00
|12:00
|Estados Unidos — Los Ángeles
|07:00
|09:00
|11:00
|España — península y Baleares
|16:00
|18:00
|20:00
|España — Canarias
|15:00
|17:00
|19:00
|Emiratos Árabes Unidos — Abu Dabi
|18:00
|20:00
|22:00
Todas las peleas de UFC 333, Volkanovski vs. Evloev
Conoce la cartelera completa de UFC 333 en vivo el próximo sábado 24 de octubre.
- Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev, pelea por el título de peso pluma
- Petr Yan vs. Merab Dvalishvili, pelea por el título de peso mosca
- Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov, peso mosca
- Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev, peso pesado
- Aaron Pico vs. Losene Keita, peso pluma
- Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes, peso semipesado
- Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev, peso semipesado
- Abusupiyan Magomedov vs. Cameron Rowston, peso mediano
- Grant Dawson vs. Nurullo Aliev, peso ligero
- Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun, peso mediano
- Bolaji Oki vs. Daniel Santos, peso pluma
- Kody Steele vs. Noah Gugnon, peso ligero
- Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari, peso paja
- Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov, peso gallo