Alexander Volkanovski vuelve al octágono para defender el título del peso pluma de la UFC ante Movsar Evloev . Tras perder el cinturón frente a Ilia Topuria y recuperar la corona ante Diego Lopes, el australiano afronta un nuevo desafío: frenar al aspirante invicto y reafirmar su dominio en la división. La cartelera también marca el regreso de Merab Dvalishvili, que busca recuperar el campeonato del peso gallo frente a Petr Yan. El georgiano tiene una cuenta pendiente con el ruso, que lo destronó por decisión unánime en UFC 323 y frustró su intento de completar cuatro defensas exitosas en un mismo año.

¿Quieres ver la pelea entre Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev EN VIVO y EN DIRECTO por Streaming Online? A continuación, te comparto la lista de plataformas online disponibles para seguir la cobertura del UFC 333 desde España, Estados Unidos y México.

¿A qué hora inicia y qué canal transmite UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev?

El UFC 333: Volkanovski vs. Evloev se podrá ver por streaming en Paramount+ en Perú, México y los demás países latinoamericanos incluidos en su cobertura, así como en Estados Unidos. En España, la transmisión estará disponible en HBO Max. El evento se celebrará el sábado 24 de octubre de 2026 en el Etihad Arena de Abu Dabi.

País Plataforma de streaming Hora local de la cartelera principal — sábado 24 de octubre Perú Paramount+ 13:00 México Paramount+ 12:00, Ciudad de México Colombia Paramount+ 13:00 Ecuador Paramount+ 13:00, territorio continental Bolivia Paramount+ 14:00 Venezuela Paramount+ 14:00 Argentina Paramount+ 15:00 Chile Paramount+ 15:00, Santiago Uruguay Paramount+ 15:00 Paraguay Paramount+ 15:00, Asunción Brasil Paramount+ 15:00, Brasilia Costa Rica Paramount+ 12:00 El Salvador Paramount+ 12:00 Guatemala Paramount+ 12:00 Honduras Paramount+ 12:00 Nicaragua Paramount+ 12:00 Panamá Paramount+ 13:00 República Dominicana Paramount+ 14:00 Estados Unidos Paramount+ 14:00 del Este / 11:00 del Pacífico España HBO Max, con la transmisión de Eurosport 20:00, península / 19:00, Canarias

En España, HBO Max ofrecerá las preliminares desde las 18:00 y la cartelera principal desde las 20:00, en horario peninsular . Para seguir también las preliminares tempranas, la información publicada por Marca señala UFC Fight Pass desde las 16:00. Por tanto, conviene distinguir ambos servicios: HBO Max es la opción para los bloques preliminar y estelar, pero no debe darse por incluida allí la primera parte de la jornada.press-spain.

En México, Paramount+ será la plataforma para seguir toda la función, desde las preliminares tempranas hasta el combate principal . El centro de ayuda del servicio confirma que el UFC 333 estará disponible con cualquier plan. Además, el acuerdo de derechos para Latinoamérica establece que los eventos numerados se incluyen sin un cargo adicional para los suscriptores; no hace falta comprar un pago por evento aparte.

La jornada comenzará a las 08:00, hora del centro de México, mientras que la cartelera principal arrancará al mediodía. Ese último horario marca el comienzo del bloque de peleas estelares, no la salida inmediata de Alexander Volkanovski y Movsar Evloev al octágono.

En Estados Unidos, el UFC 333 se transmitirá exclusivamente por Paramount+ , con toda la cartelera incluida en cualquiera de sus planes y sin un pago adicional de PPV. La plataforma aclara expresamente que esta edición no se emitirá por CBS, aunque otros eventos seleccionados de la UFC sí puedan contar con esa ventana televisiva. También anuncia una opción de transmisión en español.

En Perú, Ecuador, Colombia y otros países de Latinoamérioca, UFC 333 se verá en vivo por Paramount+ el sábado 24 de octubre desde la mañana: las preliminares tempranas están programadas para las 09:00 , las preliminares para las 11:00 y la cartelera principal para las 13:00, hora de Lima. El combate entre Alexander Volkanovski y Movsar Evloev llegará después de las otras peleas principales, por lo que no tiene una hora de inicio exacta.

Cartelera completa UFC 333 en Abu Dabi

Cartelera estelar del UFC 333

Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev: por el título del peso pluma de la UFC.

Petr Yan vs Merab Dvalishvili: por el título del peso gallo de la UFC.

Lone’er Kavanagh vs Ramazan Temirov: peso mosca.

Alexander Volkov vs Rizvan Kuniev: peso pesado.

Aaron Pico vs Losene Keita: peso pluma.

Cartelera preliminar del UFC 333

Azamat Murzakanov vs Dominick Reyes: peso semipesado.

Nikita Krylov vs Abdul Rakhman Yakhyaev: peso semipesado.

Abus Magomedov vs Cam Rowston: peso medio .

. Grant Dawson vs Nurullo Aliev: peso ligero.

Cartelera primeros preliminares del UFC 333

Colby Thicknesse vs Asaf Chopurov: peso gallo.

Abubakar Vagaev vs Jacob Malkoun: peso medio.

Bolaji Oki vs Daniel Santos: peso pluma.

Kody Steele vs Noah Gugnon: peso ligero.

Iasmin Lucindo vs Nicolle Caliari: peso paja.