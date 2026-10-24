Este sábado 24 de octubre se celebrará UFC 333 en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Se pondrán en juego dos títulos mundiales. En la coestelar, Petr Yan defenderá su título peso gallo contra Merab Dvalishvili. El combate que cerrará la noche y que promete cautivar a los amantes de artes marciales mixtas (MMA), el australiano Alexander Volkanovski tendrá la defensa titular de su campeonato Peso Pluma ante Movsar Evloev.

Con una ficha de 28 triunfos y 4 tropiezos, Alexander Volkanovski pondrá nuevamente en juego el cinturón de las 145 libras tras haber reconquistado el trono y salir con el brazo en alto en sus dos cruces más recientes ante Diego Lopes. El monarca sobresale por su amplio recorrido en pleitos titulares de cinco asaltos, su lucidez táctica para ajustar el plan de pelea sobre la marcha y una combinación de velocidad, desplazamientos elusivos y golpeo quirúrgico.

Movsar Evloev, por su parte, marcha invicto con un impecable 20-0. El gladiador ruso basa su éxito en una lucha grecorromana implacable, dominio posicional en el tapiz y un desgaste físico asfixiante con el que ha superado a contendientes de primer nivel, presentándose a esta cita decidido a traducir esa regularidad en el primer campeonato mundial de su trayectoria.

UFC 333: cartelera completa

Cartelera estelar

Peso pluma (título mundial): Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev

Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev Peso gallo (título mundial): Petr Yan vs. Merab Dvalishvili

Petr Yan vs. Merab Dvalishvili Peso mosca: Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov

Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov Peso pesado: Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev

Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev Peso pluma: Aaron Pico vs. Losene Keita

Cartelera preliminar

Peso semipesado: Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes

Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes Peso semipesado: Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev

Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev Peso medio: Abus Magomedov vs. Cam Rowston

Abus Magomedov vs. Cam Rowston Peso ligero: Grant Dawson vs. Nurullo Aliev

Primeras preliminares

Peso gallo: Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov

Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov Peso medio: Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun

Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun Peso pluma: Bolaji Oki vs. Daniel Santos

Bolaji Oki vs. Daniel Santos Peso ligero: Kody Steele vs. Noah Gugnon

Kody Steele vs. Noah Gugnon Peso paja femenino: Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari

¿Qué canal transmite UFC 333: Volkanovski vs. Evloev EN VIVO? Guía de canales TV

País / Región Hora cartelera principal Canal TV / Streaming Estados Unidos (ET) 2:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Estados Unidos (CT) 1:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Estados Unidos (MT) 12:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Estados Unidos (PT) 11:00 a.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) México 12:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Argentina 3:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (preliminares) Chile 3:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Perú 1:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Colombia 1:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Ecuador 1:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Uruguay 3:00 p. m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Paraguay 30:00 p. m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Venezuela 2:00 p. m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Bolivia 2:00 p. m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Brasil 3:00 p. m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Guatemala 12:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) El Salvador 12:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Honduras 12:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Nicaragua 12:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Costa Rica 12:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Panamá 12:00 p. m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) Puerto Rico 2:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) República Dominicana 2:00 p.m. Paramount Plus y UFC Fight Pass (primeras preliminares) España 8:00 p. m. MAX y UFC Fight Pass Reino Unido 7:00 p.m. TNT Sports 2 y HBO MAX

¿Qué canal transmite UFC 333 en Estados Unidos?

Los aficionados estadounidenses podrán seguir la función completa mediante Paramount Plus, plataforma que ofrece acceso a las preliminares y a la cartelera principal. Además, UFC Fight Pass transmitirá EN VIVO las primeras preliminares.

ISLA DE YAS, ABU DABI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS), 24/10/2026. Resultados de UFC 333, que tendrá como pelea estelar Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev. FOTO: UFC.com

¿Qué canal transmite UFC 333 en México?

En México, la cobertura oficial estará disponible mediante Paramount Plus, que transmitirá todas las peleas de la noche, incluyendo el esperado combate entre Volkanovski vs. Evloev.

¿Dónde ver UFC 333 EN DIRECTO desde España?

La transmisión para España estará a cargo de MAX, plataforma que concentra gran parte de la oferta deportiva internacional en el país. Los aficionados también podrán complementar la experiencia mediante UFC Fight Pass.

¿Qué canal transmite UFC 333 en Latinoamérica?

Los seguidores de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y otros países de la región podrán seguir la cartelera completa mediante Paramount Plus, que mantiene los derechos de transmisión para la mayor parte del mercado latinoamericano.

¿A qué hora pelea Islam Makhachev vs. Ian Machado por el UFC 333?

La pelea principal del UFC 333: Volkanovski vs. Evloev está prevista para iniciar aproximadamente en los siguientes horarios:

País / Región Hora aproximada México 1:30 p.m. Estados Unidos (ET) 3:30 p.m. Estados Unidos (CT) 2:30 p.m. Estados Unidos (MT) 1:30 p.m. Estados Unidos (PT) 12:30 p.m. Colombia 2:30 p.m. Perú 2:30 p.m. Ecuador 2:30 p.m. Chile 4:30 p.m. Argentina 4:30 p.m. Uruguay 4:30 p.m. Paraguay 4:30 p.m. Brasil 4:30 p.m. España 9:30 p.m.

Los horarios pueden modificarse dependiendo de la duración de los combates anteriores.