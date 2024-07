A poco de cumplirse cinco años de aquella sangrienta pelea por el cinturón BMF (Baddest Motherfucker In The Game) del UFC, Nate Diaz y Jorge Masvidal por fin tendrán su tan esperada revancha, pero esta vez no será dentro un octágono del UFC sino en un cuadrilátero de boxeo. La pelea se desarrollará el sábado 6 de julio en el ring del Honda Center de la ciudad de Anaheim, California.

Ya con 38 años encima, Nate Diaz pasa por sus últimos años en los combates y no quiere dejar escapar la oportunidad de pelear nuevamente contra Masvidal, a quien no pudo derrotar en el UFC 244 que se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2019 en la ciudad de Nueva York. Su primera experiencia en el boxeo profesional fue en agosto del año pasado contra Jake Paul donde perdió por decisión unánime (97-92, 98-91, 98-91).

Cabe recordar que Diaz, quien saltó a la fama mundial por vencer a Conor McGregor en el UFC 219 del 5 de marzo de 2016, se despidió de las MMA -y el UFC- derrotando a Tony Ferguson con una llave de sumisión en el cuarto round.

“Siempre digo que es matar o morir, pero, él ha estado boxeando y peleando durante mucho tiempo y ha hecho un montón de cosas impresionantes, muchas cosas buenas. Mató a Ben Askren y pensé que eso era lo mejor que podría haber hecho. Yo tengo mucho en mi plato también, así que lo vamos a resolver el sábado”, dijo Nate Diaz.

Masvidal, de 39 años, por otro lado, todavía mantiene su contrato en activo con la UFC, pero se le ha concedido permiso para boxear contra Díaz. Gamebred estuvo en acción por última vez en la UFC 287, donde perdió por decisión unánime ante Gilbert Burns.

“Nate está condenado. No puedo esperar para probar que la última vez no fue una casualidad. Fue salvado por el árbitro. Ahora estamos boxeando, que es su fuerte, pero no tiene ninguna oportunidad de vencerme. No le voy a dar ni un centímetro en ese ring para que respire. Si pensó que nuestra pelea de MMA fue mala, esta será mucho peor. Voy a ahogarlo”, declaró Jorge Masvidal.

¿Cuándo es la pelea de Nate Diaz vs. Jorge Masvidal?

El combate de boxeo entre Nate Diaz y Jorge Masvidal se realizará el sábado 6 de julio en el cuadrilátero del Honda Center de la ciudad de Anaheim, California. El escenario cuenta con una capacidad máxima para albergar a 18.300 espectadores.

¿A qué hora pelean Nate Diaz vs. Jorge Masvidal?

La cartelera del evento inicia a partir de las 5 pm ET / 2 pm PT. Esto quiere decir que la pelea estelar entre Nate Diaz y Jorge Masvidal estaría comenzando desde las 9 pm ET / 6 pm PT. A continuación, te comparto los horarios de diferentes países del mundo?

¿Dónde ver pelea Nate Diaz vs. Jorge Masvidal EN VIVO y EN DIRECTO?

La pelea Nate Diaz vs. Jorge Masvidal se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO en tres plataformas de pago que son Fanmio PPV ($49.99) y UFC Fight Pass en los Estados Unidos, mientras que en el resto de países del mundo se verá vía DAZN ($49.99). Todas están disponibles en Ipad, iPhone, Apple TV, Android TV, Google TV, Fire TV, Roku y VIZIO.

Cartelera completa de la pelea Nate Diaz vs. Jorge Masvidal

Jorge Masvidal vs. Nate Diaz, peso semipesado

Daniel Jacobs vs. Shane Mosley Jr., peso supermediano

Amado Vargas vs. Sean García, peso ligero

Chris Avila vs. Anthony Pettis, peso semipesado

Devin Cushing vs. Manuel Correa, peso ligero

Alan Sánchez vs. Luis López, peso welter

Kenneth López vs. Andrés Martínez, supermedianos

Curmel Moton vs. Nikolai Buzolin, peso ligero

José Aguayo vs. Bryce Logan, peso welter

Steven Dunn vs. Gabriel Aguilar Costa, pesos pesados

Luciano Ramos vs. Dan Hernandez, peso welter junior

