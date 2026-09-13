Este domingo 13 de septiembre, los blaugranas van a la defensa de su liderato. Desde el Estadio Ciudad de Valencia, no te pierdas el partido de FC Barcelona vs. Levante EN DIRECTO a través de Movistar Plus y Movistar LaLiga, encuentro que iniciará desde las 16:15 horas . Con 12 puntos, Barcelona es líder en solitario del campeonato español tras un gran arranque de torneo, mientras que Levante marcha a mitad de tabla con 11 unidades. Sigue aquí la retransmisión minuto a minuto.

Movistar Plus TV transmite el partido FC Barcelona vs. Levante UD EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 13 de septiembre por LaLiga EA Sports 2026-2027. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, FC Barcelona vs. Levante por la LaLiga 2026-27?

En España, el partido FC Barcelona vs. Levante se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, FC Barcelona vs. Levante por streaming online?

El FC Barcelona vs. Levante por la jornada 5 de LaLiga 2026-27 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (septiembre 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 36 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 117 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions) 102 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

FC Barcelona vs. Levante EN VIVO por LaLiga 2026-27: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo, 13 de septiembre de 2026

Domingo, 13 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Ciudad de Valencia (España)

Estadio Ciudad de Valencia (España) Horario: 9:15 a.m. Perú y Colombia / 4:15 p.m. España

9:15 a.m. Perú y Colombia / 4:15 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga

Movistar LaLiga Streaming: Movistar+