El FC Barcelona buscará mantener su marcha perfecta en LaLiga EA Sports 2026-27 cuando visite este domingo 13 de septiembre desde las 4:15 pm horario peninsular / 10:15 am ET / 8:15 am Tiempo del Centro de CDMX / 7:15 am PT al Levante UD en el Estadio Ciudad de Valencia por la quinta jornada del torneo local. Los dirigidos por Hansi Flick llegan en lo más alto de la clasificación con doce puntos de doce posibles, impulsados por una racha goleadora tras aplastar 5-0 al Valencia y golear 5-1 al Feyenoord en la Champions League. Por su parte, el conjunto granota del técnico Luís Castro ocupa la zona media con cinco unidades y pretende refugiarse en su feudo local, donde ya venció 5-2 al Betis antes de empatar sin goles ante el Málaga. Para la afición hispana en México, Estados Unidos y España, consulta los canales de transmisión en vivo para disfrutar de este choque promete intensidad entre la aplanadora blaugrana y un cuadro local urgido de dar la sorpresa.
¿Qué canal transmite EN VIVO FC Barcelona vs. Levante por LaLiga 2026-27?
Este domingo 13 de septiembre se podrá ver FC Barcelona vs. Levante por la Jornada 5 de LaLiga 2026-27 por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
- México: Sky Sports Mexico, Sky+izzi
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Francia: DAZN France, Disney+ Premium
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina
- Brasil: Amazon Prime Video, CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Peru
- Chile: DIRECTV Sports Chile
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela
- Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte
- El Salvador: ViX, Sky Sports Norte
- Nicaragua: ViX, Sky Sports Norte
- República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte