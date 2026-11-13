Este viernes 13 de noviembre desde las 21:00 (hora de Santiago) / 7:00 pm (hora de Bogotá y ET) se llevará a cabo el primero de la serie de dos amistosos internacional que disputarán las selecciones de Chile y Colombia por la Fecha FIFA en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El encuentro marca el regreso del combinado cafetero a Cali tras más de 18 años y tiene carácter benéfico para los afectados por el sismo de agosto último. Si vives en Estados Unidos y quieres ver el partido Chile vs. Colombia EN VIVO, aquí te contamos en qué canal y plataformas puedes seguir la transmisión oficial de Mega Televisión ya sea por señal abierta, cable o Internet.

¿Dónde ver Mega TV EN VIVO GRATIS, Chile vs. Colombia por amistoso internacional?

Si prefieres ver el partido amistoso Chile vs. Colombia por transmisión en línea, debes visitar primero el sitio web oficial en Mega Chile y hacer clic en la opción de señal en directo.

Otra opción es ingresar al portal de noticias en Meganoticias para ver la programación continua o descargar la aplicación de pago Mega Go para acceder a transmisiones en directo y contenido exclusivo anticipado.

¿Dónde ver Mega TV EN VIVO GRATIS, Chile vs. Colombia por amistoso internacional por televisión abierta y cable?

Si eres más tradicional y quieres ver el partido amistoso internacional Chile vs. Colombia en vivo por televisión abierta, solo tienes que conectar una antena digital a tu televisor compatible con norma HD para sintonizar las señales abiertas locales del canal. Y si prefieres hacer vía señal de cable, busca el canal en los principales operadores de cable de pago en Chile (como VTR, Claro, DirecTV, o Zapping):

DirecTV: Canal 1155 (HD)

Canal 1155 (HD) VTR: Canal 736 (HD)

Canal 736 (HD) Zapping: Canal 25

Canal 25 Claro: Canal 519

Canal 519 GTD: Canal 839