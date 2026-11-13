Este viernes 13 de noviembre, Colombia y Chile se enfrentan en amistoso internacional por fecha FIFA. Este vibrante compromiso se realizará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali, a las 7:00 p.m. (horario local) y lo puedes ver EN VIVO por la señal abierta de Canal RCN. Con Luis Suárez como su principal figura, la selección buscará lograr un triunfo para regalar una alegría a sus hinchas y, lo más importante, afianzar el proyecto deportivo que es liderado por Néstor Lorenzo.
Se espera que la selección pueda conservar ese juego dinámico y orden táctico. Por lo fuertes que serán las Eliminatorias, es importante contar con un universo amplio de jugadores. Se informó la desconvocatoria de Jaminton Campaz por lesión. El hombre de Rosario Central presenta un leve edema de sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.
Chile, por su parte, busca reencontrar el camino futbolístico tras el fracaso que significó el proceso para el Mundial 2026. Hay nuevos rostros, donde jóvenes talentos son los llamados a liderar el proyecto. Ben Brereton es su principal carta de gol y buscarán lograr un triunfo en tierras colombianas.
¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Chile por TV y online?
Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia y Chile EN VIVO EN DIRECTO.
|Ciudad principal
|Plataforma Principal de TV
|Dial TDT (Señal Abierta)
|Diales de Cable (suscripción)
|Transmisión online (streaming)
|Bogotá
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Medellín
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Cali
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Barranquilla
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Bucaramanga
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Cartagena
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)
|TDT y Cable Local
|13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)
|Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
- Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
Enlaces oficiales para ver el Colombia vs. Chile por RCN EN VIVO y ONLINE
Desde tu computadora o teléfono celular, ingresa al portal de Canal RCN (canalrcn.com/señal/en-vivo) para ver la señal de RCN en vivo y en directo por Internet.
A continuación, te comparto los links oficiales para ver el partido entre Colombia vs. México vía streaming online, válido por la fecha FIFA de septiembre desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.
- Sigue el partido Colombia vs. Chile en vivo por amistoso internacional vía RCN Radio Oficial por Android
- Cómo ver Colombia vs. Chile en vivo por amistoso internacional vía RCN Total por Android
- Dónde seguir, Colombia vs. Chile en vivo por amistoso internacional vía RCN Radio Oficial por iOS
¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO desde el extranjero?
Para ver la señal de Canal RCN EN VIVO desde el exterior, la forma más rápida y oficial es utilizar una red privada virtual (VPN) que te permita conectarte a un servidor en Colombia y acceder a su plataforma web o aplicación oficial. Sigue estos pasos para configurarlo:
- Elige y descarga una VPN: Necesitas un servicio que cuente con servidores estables en Colombia.
- Conéctate a Colombia: Abre tu aplicación de VPN y selecciona un servidor ubicado en Colombia. Esto asignará a tu dispositivo una dirección IP colombiana, simulando que estás navegando desde el país sudamericano.
- Accede a la plataforma oficial: Una vez conectado a la VPN, entra al sitio web oficial Canal RCN en Vivo o descarga la app oficial de Canal RCN en tu móvil o Smart TV (disponible en Google Play y App Store).
- Crea una cuenta: Para disfrutar de la señal en directo de forma gratuita, la plataforma te pedirá un breve registro ingresando tu correo electrónico y datos personales.
- Disfruta de la programación: Tras confirmar tu registro con un código de activación, podrás ver la señal en directo sin restricciones geográficas.
Horario, TV y dónde ver Colombia vs. Chile EN VIVO
- Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026
- Partido: Colombia vs. Chile
- Competición: Amistoso por fecha FIFA
- TV en Colombia: Canal RCN
- Horario: 7:00 p.m. (Colombia) y 9:00 p.m. (Chile)
- Estadio: Estadio Olímpico Pascual Guerrero
- Ciudad: Cali, Colombia.