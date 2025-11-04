El Liverpool y el Real Madrid protagonizan uno de los duelos más esperados de la Champions League 2025-2026, con promesa de gran espectáculo en el Estadio de Anfield. El partido se jugará este martes 4 de noviembre por la cuarta fecha de la Fase Liga , y será decisivo en las aspiraciones de ambos equipos por avanzar a los octavos de final.

El conjunto merengue llega con confianza tras superar a Juventus y mantener un rendimiento sólido en todas las competiciones. En cambio, el Liverpool de Arne Slot busca reafirmar su recuperación tras varias derrotas, apoyándose en su público para sumar tres puntos vitales y recuperar terreno en el torneo.

Entre las figuras destacadas del cuadro inglés aparecen Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y Ryan Gravenberch, mientras que el equipo español confía en su tridente ofensivo formado por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, piezas fundamentales en el gran momento del club.

El Liverpool llega tras vencer 2-0 al Aston Villa por la Premier League y golear 5-1 al Eintracht Frankfurt en su último partido de Champions. El Real Madrid, por su parte, lidera LaLiga luego de un 4-0 ante Valencia y mantiene puntaje perfecto en el torneo europeo. En su último enfrentamiento directo, disputado el 27 de noviembre de 2024, los ingleses se impusieron 2-0 en Anfield.

El encuentro podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de diversas señales de televisión y plataformas de streaming en México, Estados Unidos y Latinoamérica. A continuación, los horarios y canales oficiales para seguir este gran partido.

Liverpool y Real Madrid chocan en Anfield por la Champions League 2025-2026. (Composición: Mix)

¿A qué hora juega Liverpool vs. Real Madrid?

País / Región Hora México 14:00 Estados Unidos (ET) 15:00 Colombia / Perú / Ecuador 15:00 Argentina / Chile / Uruguay 17:00 España 21:00

¿Dónde ver Liverpool vs. Real Madrid EN VIVO?

País Canales / Plataformas México MAX, TNT Sports, Amazon Prime Video Estados Unidos Paramount+, TUDN, Univisión, Amazon Prime Video, ViX Argentina Disney Plus, Fox Sports Bolivia / Colombia / Ecuador / Chile / Perú / Paraguay / Uruguay / Venezuela ESPN, Disney Plus España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+