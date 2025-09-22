La Gala del Balón de Oro 2025 se acerca y promete una noche histórica en el mundo del fútbol. La ceremonia se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París , donde se reconocerá a los mejores jugadores, jugadoras, entrenadores y clubes de la temporada 2024/25 . Este año, France Football y la UEFA han preparado novedades, incluyendo nuevas categorías femeninas que destacan la evolución y el talento en el fútbol femenino.

Desde su primera edición en 1956, el Balón de Oro ha sido el galardón más prestigioso que un futbolista puede recibir. Reconoce la excelencia individual, el impacto en el equipo y el juego limpio, siendo votado por un jurado internacional de periodistas especializados. La gala no solo premia a jugadores masculinos y femeninos, sino también a jóvenes promesas, porteros, máximos goleadores y entrenadores.

Entre los nominados se encuentran estrellas de talla mundial como Vitinha, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Lamine Yamal, mientras que en la rama femenina destacan figuras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Lucy Bronze. La expectativa por conocer quién se llevará el codiciado trofeo este año mantiene al mundo del fútbol en vilo.

¿Cuándo y dónde se celebra la Gala del Balón de Oro 2025?

La 69ª edición del Balón de Oro se realizará el lunes 22 de septiembre de 2025 en el Théâtre du Châtelet de París. La ceremonia contará con la conducción de la leyenda neerlandesa Ruud Gullit y la periodista británica Kate Scott, quienes guiarán la entrega de todos los premios de manera oficial.

¿Cómo ver la Gala del Balón de Oro 2025 EN VIVO?

País / Región Hora de inicio Canal / Plataforma España 9:00 p.m. CET MAX, Movistar+ México 2:00 p.m. TNT Sports Argentina 5:00 p.m. TNT Sports Estados Unidos 4:00 p.m. CBS Sports

¿Qué premios se entregarán en la Gala del Balón de Oro 2025?

Durante la ceremonia se otorgarán los siguientes galardones:

Balón de Oro masculino : mejor jugador de la temporada 2024/25

: mejor jugador de la temporada 2024/25 Balón de Oro femenino : mejor jugadora de la temporada 2024/25

: mejor jugadora de la temporada 2024/25 Trofeo Kopa masculino y femenino : mejor jugador/a joven

: mejor jugador/a joven Trofeo Yashin masculino y femenino : mejor portero/a

: mejor portero/a Trofeo Gerd Müller masculino y femenino : máximo goleador/a en club y selección

: máximo goleador/a en club y selección Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino : mejor entrenador/a

: mejor entrenador/a Trofeo al Club del Año masculino y femenino

Premio Sócrates: reconocimiento humanitario

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2025?

Entre los candidatos masculinos, Lamine Yamal, Raphinha, Ousmane Dembélé y Vitinha aparecen como los principales contendientes. En la categoría femenina, la competencia se centra en Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Lucy Bronze, destacando su influencia y logros en la temporada 2024/25.

Ganador del Balón de Oro 2025

(Aquí se actualizará el nombre del jugador o jugadora una vez anunciados los ganadores)