El Cartaginés vs. Saprissa EN VIVO de este domingo 10 de agosto promete ser uno de los duelos más intensos del Torneo de Apertura 2025. El encuentro, programado para las 11:00 a.m. (hora de Costa Rica), se jugará en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, aunque con un aforo reducido al 80% por disposición del Ministerio de Salud debido a problemas en las graderías oeste y sur.

El Saprissa llega como líder invicto con dos victorias consecutivas en el campeonato, sumando además un gran momento en la Copa Centroamericana de Concacaf. Por su parte, el Cartaginés quiere aprovechar su debut en casa para frenar al campeón nacional y cobrar revancha por la reciente derrota 2-0 sufrida en Tibás.

Este partido no solo representa puntos clave en la tabla, sino también un choque de orgullo y rivalidad histórica. Mientras la “S” busca mantener su paso perfecto, los brumosos confían en que el apoyo de su afición en la Vieja Metrópoli sea decisivo para cambiar la historia.

Cartaginés vs. Saprissa: horarios, canales y opciones para verlo EN VIVO por FUTV Premium y TDMAX en la Liga Promerica 2025. (Foto: rrss)

¿Dónde ver el partido Cartaginés vs. Saprissa EN VIVO por TV?

El Cartaginés vs. Saprissa se transmitirá EN VIVO por Canal 7 y FUTV Premium, señal oficial de la Liga Promerica. En Costa Rica, FUTV está disponible en los siguientes canales según tu cableoperador:

Cabletica : 17 (Analógico), 102 (Digital), 711 (HD)

: 17 (Analógico), 102 (Digital), 711 (HD) Telecable : 52 (Analógico), 224 (Digital), 774 (HD)

: 52 (Analógico), 224 (Digital), 774 (HD) Kölbi TV : 14 (Analógico), 508/730 (Digital), 942 (HD)

: 14 (Analógico), 508/730 (Digital), 942 (HD) Cablesantos : 22 (Analógico), 150 (Digital), 722 (HD)

: 22 (Analógico), 150 (Digital), 722 (HD) Otros operadores como Coopelesca, Coopeguanacaste, Cablecartago, Cable Centro, Supercable, Plus TV, Cablevisión Occidente, Coope Alfaro Ruiz, Teleplus y Cable Pacayas también ofrecen el canal.

¿Cómo ver FUTV Premium por TV en Costa Rica?

Para contratar FUTV Premium y ver el Cartaginés vs. Saprissa, existen dos planes:

Semanal : ₡275 (Prepago) — Solicitud vía SMS al 606 de Liberty o 8008 de Kölbi

: ₡275 (Prepago) — Solicitud vía SMS al 606 de Liberty o 8008 de Kölbi Mensual: ₡1100 (Postpago) — Solicitud vía SMS al 606 de Liberty o 8008 de Kölbi

Este servicio te permite seguir todos los partidos del campeonato nacional, incluyendo los clásicos y juegos de alto nivel como este enfrentamiento en Cartago.

¿Cómo ver FUTV Premium ONLINE vía TDMax?

Si prefieres ver el Cartaginés vs. Saprissa ONLINE, puedes hacerlo a través de TDMAX, la plataforma oficial de streaming. Solo necesitas descargar la app o ingresar a www.tdmax.com, disponible en celulares, tablets, PC y Smart TV (Roku, Apple TV, Fire TV y Android TV).

Planes actuales de TDMAX:

Básico : $7.99 IVA incluido (2 dispositivos simultáneos)

: $7.99 IVA incluido (2 dispositivos simultáneos) Familiar : $8.99 IVA incluido (hasta 4 dispositivos)

: $8.99 IVA incluido (hasta 4 dispositivos) Anual: $69.99 IVA incluido (ahorro de $25, hasta 4 dispositivos)

Además de FUTV Premium, la plataforma transmite eventos de Teletica Canal 7, Repretel y otros canales deportivos, asegurando que no te pierdas ningún partido de la Liga Promerica.