Floyd Mayweather regresa al cuadrilátero para sostener una pelea de exhibición contra John Gotti III, un exluchador de artes marciales mixtas (MMA) que está fuertemente ligado a la mafia. El combate de boxeo se llevará a cabo este sábado 24 de agosto desde el Arena CDMX , ubicado en la capital de México. Será el segundo enfrentamiento entre ambos por lo que aquí te traemos todo la información necesaria del evento con la cartelera oficial, los horarios, los canales de televisión y servicios streaming para verlo desde tu PC, tablets, teléfono celular o Smart TV.

Tras aquel antecedente en junio del 2023 en Florida, cuando la pelea se detuvo en el sexto asalto, Mayweather volverá a ponerse los guantes de boxeo a sus 47 años para terminar su combate contra Gotti III. El excampeón invicto (50 peleas sin perder) espera de una vez por todas acabar contra su compatriota en un combate pactado en 8 rounds en territorio mexicano.

“Sigo retirado, así es como vivo mi retiro, peleando porque soy un peleador y lo seré hasta el último día de mi vida, es mi segunda naturaleza y en eso soy el mejor. No me importa lo que me avientes encima, pelear para mí es como levantarme por las mañana a salir a dar un paseo al parque”, indico Mayweather.

Gotti III, por su parte, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en las MMA con un récord de 5-1-0 dentro de la categoría peso wélter. A pesar de no ser los nombres más fuertes de ese deporte como Conor McGregor, Khabib, Nate Diaz o Adesanya, el retador de 31 años confía en derrotar a Mayweather.

Cabe señalar que el nacido en Long Island, Nueva York, es nieto de uno de los líderes de la mafia más famosos de la década de los 80: John Gotti, quien era mejor conocido como The Teflón Don, jefe de la familia criminal Gambino. Su abuelo fue condenado por la justicia de los Estados Unidos.

“No hay forma de evitarlo. A lo largo de mi carrera, el nombre siempre estará unido a mí. Mi padre y mi abuelo, son parte de mí. Pero este es un camino diferente que estoy tomando”, expresó John Gotti al ser consultado por Bleacher Report.

¿Cuándo y dónde es la pelea Floyd Mayweather vs. John Gotti III?

Floyd Mayweather y John Gotti III pelearán este sábado 24 de agosto en el ring de la Arena Ciudad de México (CDMX), que cuenta con una capacidad máxima para reunir a 22.300 espectadores.

¿A qué hora es la pelea Floyd Mayweather vs. John Gotti III?

La cartelera del Floyd Mayweather vs. John Gotti III inicia a partir de las 17:45 de la tarde en horario del Tiempo de Centro de México (CDMX) ; 7:45 p.m. ET en Estados Unidos. El pelea estelar empezaría desde las 22:00 de CDMX; 12:00 a.m. ET.

Países Hora de la cartelera Hora de la pelea estelar (aprox.) México 17:45 22:00 Estados Unidos 7:45 pm ET | 8:45 pm CT | 6:45 pm MT | 5:45 pm PT 0:45 am ET (25/08) | 11:45 pm CT | 10:45 pm MT | 9:45 pm PT Costa Rica 17:45 22:00 Guatemala 17:45 22:00 Honduras 17:45 22:00 Nicaragua 17:45 22:00 El Salvador 17:45 22:00 Perú 18:45 23:00 Colombia 18:45 23:00 Ecuador 18:45 23:00 Panamá 18:45 23:00 Venezuela 19:45 00:00 (Domingo 25) Canadá 19:45 00:00 (Domingo 25) Bolivia 19:45 00:00 (Domingo 25) Argentina 20:45 01:45 (Domingo 25) Chile 20:45 01:45 (Domingo 25) Uruguay 20:45 01:45 (Domingo 25) Paraguay 20:45 01:45 (Domingo 25) Brasil 20:45 01:45 (Domingo 25) España 01:45 (Domingo 25) 06:45 (Domingo 25)

¿Dónde ver pelea Mayweather vs. Gotti III? Canales de TV y Streaming

En México, la pelea entre Floyd Mayweather y John Gotti III se transmite GRATIS por la señal abierta de TV Azteca 7, con el programa BOX Azteca, y se verá por streaming en el sitio web de Azteca Deportes. Si te encuentras en Estados Unidos, España, Sudamérica y otros países, tendrán que suscribirte al servicio streaming de DAZN.

México: Azteca 7 y Azteca Deportes

Estados Unidos: DAZN

España: DAZN

Colombia: DAZN

Argentina: DAZN

Chile: DAZN

República Dominicana: DAZN

Puerto Rico: DAZN

Venezuela: DAZN

Panamá: DAZN

Si en caso te encuentras en el extranjero y no puedes sintonizar ninguna de los canales o servicios streaming mencionado, puedes optar por contratar una VPN. De esta forma, podrás acceder al contenido de Azteca 7 o DAZN.

Cartelera de la pelea Floyd Mayweather vs. Gotti III

Floyd Mayweather vs. John Gotti III ; Exhibición

Víctor Ortiz vs. Rodrigo Damián Coria; Exhibición

Alan David Picasso vs. Azat Hovhannisyan: peso supergallo

Luis Rodríguez vs.César Vaca: Peso súper mediano

Aaron Silva vs. Alfonso Flores; Peso Supermediano

Silvia Torres vs. Cecilia Rodríguez: Peso Minimosca Femenino

¿Cuál es el precio de los boletos para la pelea Mayweather vs. Gotti III?

Existen diferentes precios para acudir a la pelea entre Mayweather y Gotti. También una promoción de 2x1 que marcaremos con asterisco (*), revísalo aquí:

Imperial Ring Side: 128 mil 76 pesos*

Ring Side VIP: 80 mil 583 pesos*

Ring Side General: 45 mil 996 pesos*

Cancha VIP: 13 mil 346*

Cancha: 6 mil 691 pesos*

Retractil VIP: 4 mil 495 pesos*

Super palco Platino VL: 4 mil 202 pesos*

Retractil: 3 mil 758 pesos*

Platea VIP: 3 mil 382*

Zona Barcel Fuego: 3 mil 382 pesos*

Zona Pepsi: 3 mil 382 pesos*

Zona Mercado Libre: 3 mil 382*

Zona Marriot: 3 mil 382 pesos*

Zona Toyota: 3 mil 382 pesos*

Super palco Ron Botran VL: 3 mil 156 pesos*

Platea Cabecera: 2 mil 930 pesos*

Banco Azteca: 2 mil 930 pesos*

Zona Miniso: 2 mil 930 pesos*

Zona de la suerte: 2 mil 930 pesos*

McCormick: 2 mil 780 pesos*

Platea esquina: 2 mil 780 pesos*

Capacidades diferentes: 2 mil 252 pesos

Barrera VIP: 2 mil 252 pesos*

Barrera: mil 876 pesos*

Butaca 1, 2 y 3: mil 4 pesos*

Preferente: 753 pesos*

Cafe: 502 pesos

Gris: 126 pesos*

