El piloto británico Lando Norris, de la escudería McLaren, largará este domingo 26 de octubre (14:00 horas del Tiempo de Centro; 4 p.m. ET / 1 p.m. PT) desde la pole position del Gran Premio de México de Fórmula 1, después de marcar el mejor tiempo en la clasificación disputada este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Norris, que busca reducir la diferencia de 14 puntos frente al líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri, superó a los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes partirán segundo y tercero respectivamente.

Durante la prueba, Norris mostró una gran consistencia en las tres fases de clasificación, logrando así su quinta pole de la temporada y la número 14 en su carrera dentro de la categoría reina del automovilismo. Por su parte, los Ferrari confirmaron su buen ritmo en suelo mexicano, con Leclerc repitiendo una actuación que podría convertirlo nuevamente en un contendiente al podio. Mientras tanto, George Russell saldrá cuarto, seguido de Max Verstappen y Kimi Antonelli, en una parrilla que promete una competencia cerrada desde la primera curva.

En contraste, Piastri tuvo una jornada complicada al enfrentar fallos en la unidad de potencia de su McLaren, lo que le impidió superar el séptimo lugar de salida. Detrás de él estarán pilotos como Isack Hadjar, Oliver Bearman y Yuki Tsunoda, mientras que el español Carlos Sainz deberá remontar desde el duodécimo puesto tras una penalización. Los latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto partirán desde el fondo, en una sesión de clasificación que no favoreció a sus equipos.

Fecha: viernes 24 a domingo 26 de octubre de 2025

Hora de la carrera: 14:00 horas del Tiempo de Centro (México); 4 pm ET / 1 pm PT

Circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México, México)

Longitud: 4.304 km

Vueltas: 71

Distancia total: 305.35 km

Récord de vuelta: 1:17.774 (2023)

Compuestos Pirelli: C2 (duro), C3 (medio), C4 (blando)

Ganador 2024: Max Verstappen