El duelo entre Barcelona y Celta de Vigo promete ser uno de los más atractivos de la jornada 32 de LaLiga 2025/2026. El encuentro se disputará este miércoles 22 de abril (2:30 p.m. PER/COL) en el Camp Nou , en un momento clave de la temporada donde cada punto puede definir el rumbo del campeonato. Con horarios confirmados para Sudamérica, los aficionados ya se preparan para seguir un partido que podría ser determinante.

El conjunto azulgrana llega con una ventaja de nueve puntos en la cima de la tabla, lo que lo posiciona como el principal candidato al título. Bajo la dirección de Hansi Flick, el equipo catalán ha mostrado solidez y regularidad, y sabe que no puede permitirse errores en esta recta final. Con solo siete jornadas por disputarse, una victoria en casa podría acercarlos aún más al ansiado bicampeonato.

Por su parte, el equipo gallego, dirigido por Claudio Giráldez, llega motivado tras una gran campaña que lo mantiene en puestos de competiciones internacionales. Celta de Vigo buscará dar la sorpresa en condición de visitante y sumar puntos valiosos ante un rival de peso. Si quieres ver este partidazo en vivo, podrás hacerlo vía ESPN .

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga 2026?

El partido entre FC Barcelona y Celta de Vigo por LaLiga podrá seguirse en Sudamérica a través del ecosistema de ESPN, aunque actualmente la transmisión principal se encuentra en el entorno digital. En países como Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina, el encuentro estará disponible en vivo mediante Disney+ en su Plan Premium , donde se integran los contenidos deportivos de ESPN.

Si bien algunos operadores de televisión por cable podrían incluir señales de ESPN dentro de su parrilla, lo más seguro para ver el partido sin interrupciones es acceder directamente a Disney+ Premium, que posee los derechos de transmisión de LaLiga en gran parte de Sudamérica. De esta manera, los hinchas podrán disfrutar del encuentro en vivo desde distintos dispositivos, con la cobertura completa y en alta calidad.

¿Cómo puedo ver Disney+ EN VIVO?

Para ver contenidos en vivo en Disney+, necesitas una suscripción activa, específicamente al Plan Premium, que es el que incluye los canales y eventos deportivos de ESPN dentro de la plataforma. Una vez suscrito, solo debes ingresar desde tu celular, Smart TV, laptop o tablet, iniciar sesión y buscar el evento en la sección de “Deportes en vivo”. Además, puedes ver transmisiones en simultáneo y en alta calidad (hasta 4K en algunos casos).

En cuanto a precios en Sudamérica, estos varían según el país, pero aquí tienes una referencia actualizada para 2026:

Perú: Estándar: S/49.90; Premium: S/68.90

Estándar: S/49.90; Premium: S/68.90 Argentina: Premium: desde ARS 9,999/mes (puede variar por promociones)

Premium: desde ARS 9,999/mes (puede variar por promociones) Chile: Premium: alrededor de CLP 7,900 a CLP 15,990/mes dependiendo del plan y condiciones

Premium: alrededor de CLP 7,900 a CLP 15,990/mes dependiendo del plan y condiciones Colombia: Premium: aproximadamente $10,549 COP/mes

Barcelona vs. Celta EN VIVO: fecha, hora, TV y online

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026

Lugar: Spotify Camp Nou

Horario: 21:30 horas España, 14:30 horas Colombia, 13:30 horas México

Canal TV: ESPN y ESPN Premium

Streaming: Disney Plus