Es el turno del líder de LaLiga 2026. Este miércoles 22 de abril, continúa el desarrollo de la Jornada 32 del campeonato español y juegan FC Barcelona vs. Celta de Vigo, desde el Estadio Camp Nou, en un duelo clave para que los blaugranas puedan mantener su ventaja de 9 puntos con respecto al Real Madrid, que obtuvo un triunfo en esta fecha. A continuación, revisa cuáles son los horarios y canales que transmiten FC Barcelona vs. Celta de Vigo en España, México, Estados Unidos y otras partes de Latinoamérica.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga 2026?
Sigue el partido de FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 21 de febrero desde las 9:30 p.m. España, 3:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o desde la 1:30 p.m. Ciudad de México. Aquí te dejo con la guía completa de los horarios para seguir el juego desde cualquier parte de Latinoamérica.
|País
|Horario
|Argentina
|4:30 p.m.
|Bolivia
|3:30 p.m.
|Chile
|3:30 p.m.
|Colombia
|2:30 p.m.
|Ecuador
|2:30 p.m.
|Centroamérica
|1:30 p.m.
|Paraguay
|4:30 p.m.
|Perú
|2:30 p.m.
|Uruguay
|4:30 p.m.
|Venezuela
|3:30 p.m.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga 2026?
Desde España, podrás ver el juego de FC Barcelona vs. Celta de Vigo a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).
Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.
|País
|Canales de TV
|Argentina
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|ESPN y Disney Plus
|Chile
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|ESPN y Disney Plus
|Centroamérica
|Sky Sports HD
|Paraguay
|ESPN y Disney Plus
|Perú
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|ESPN y Disney Plus
Horarios, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga 2026
- Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026
- Lugar: Estadio Camp Nou, Cataluña, España
- Horario: 3:30 p.m. ET / 9:30 p.m. España / 1:30 p.m. CDMX
- Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)
- Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)