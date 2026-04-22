Es el turno del líder de LaLiga 2026. Este miércoles 22 de abril, continúa el desarrollo de la Jornada 32 del campeonato español y juegan FC Barcelona vs. Celta de Vigo, desde el Estadio Camp Nou, en un duelo clave para que los blaugranas puedan mantener su ventaja de 9 puntos con respecto al Real Madrid, que obtuvo un triunfo en esta fecha. A continuación, revisa cuáles son los horarios y canales que transmiten FC Barcelona vs. Celta de Vigo en España, México, Estados Unidos y otras partes de Latinoamérica .

Consulta los horarios y canales que transmiten FC Barcelona vs. Celta de Vigo en vivo y en directo, este miércoles 22 de abril, por la Jornada 32 de LaLiga. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Celta de Vigo por LaLiga 2026?

Sigue el partido de FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 21 de febrero desde las 9:30 p.m. España, 3:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o desde la 1:30 p.m. Ciudad de México. Aquí te dejo con la guía completa de los horarios para seguir el juego desde cualquier parte de Latinoamérica.

País Horario Argentina 4:30 p.m. Bolivia 3:30 p.m. Chile 3:30 p.m. Colombia 2:30 p.m. Ecuador 2:30 p.m. Centroamérica 1:30 p.m. Paraguay 4:30 p.m. Perú 2:30 p.m. Uruguay 4:30 p.m. Venezuela 3:30 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga 2026?

Desde España, podrás ver el juego de FC Barcelona vs. Celta de Vigo a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

País Canales de TV Argentina ESPN y Disney Plus Bolivia ESPN y Disney Plus Chile ESPN y Disney Plus Colombia ESPN y Disney Plus Ecuador ESPN y Disney Plus Centroamérica Sky Sports HD Paraguay ESPN y Disney Plus Perú ESPN y Disney Plus Uruguay ESPN y Disney Plus Venezuela ESPN y Disney Plus

Horarios, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga 2026

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2026

Miércoles 22 de abril de 2026 Lugar: Estadio Camp Nou, Cataluña, España

Estadio Camp Nou, Cataluña, España Horario: 3:30 p.m. ET / 9:30 p.m. España / 1:30 p.m. CDMX

3:30 p.m. ET / 9:30 p.m. España / 1:30 p.m. CDMX Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)

Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA) Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)