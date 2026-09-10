Múnich vuelve a escuchar la música de la Champions. El Bayern abre este jueves 10 de septiembre una nueva aventura europea en su casa, el Allianz Arena, ante un Bodø/Glimt que llega dispuesto a convertir una noche histórica en algo más que una visita de protocolo. El campeón noruego representa el primer desafío continental para el gigante bávaro, que vuelve a mirar el trofeo como uno de sus grandes objetivos de la temporada.
Y hay un nombre que concentra buena parte de la atención en América Latina: Luis Díaz. El colombiano vivirá con la camiseta del Bayern su primer partido de Champions y tendrá enfrente a uno de los equipos que más sorprendió en el fútbol europeo durante la campaña anterior. A su lado estarán figuras como Harry Kane y Michael Olise, en un equipo que quiere marcar territorio desde el primer capítulo.
La pelota comenzará a rodar a las 14:00 horas de Bogotá, las 21:00 en Berlín y Madrid, en el estreno del Bayern en la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27.
Si quieres seguir el Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt desde cualquier dispositivo, la transmisión oficial para los países de Latinoamérica estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium. Aquí encontrarás los canales, horarios y opciones de streaming para no perderte el partido.
¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt por la Champions League 2026-27?
En Latinoamérica, la disponibilidad de la transmisión de la Champions League depende del país y de los derechos correspondientes a cada territorio. Para Sudamérica, ESPN señala la transmisión de Barcelona vs. Feyenoord a través de Disney+, según la información publicada para el encuentro.
Los aficionados deberán consultar la señal de ESPN disponible en su operador de televisión y la plataforma de streaming correspondiente a su país.
|PAÍS
|CANALES DE ESPN LATINOAMÉRICA
|STREAMING
|Argentina
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 SD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49
|Disney Plus
|México
|SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD
|Disney Plus
|Venezuela
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD
|Disney Plus
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt por la Champions League 2026-27?
ESPN 2 se encuentra disponible en diferentes países de Latinoamérica y forma parte de la oferta deportiva disponible en la región. Sin embargo, la señal concreta del Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt puede variar según el país y la programación de cada operador.
Para Sudamérica, ESPN identifica a Disney+ como plataforma de streaming para seguir el encuentro, sujeto a la disponibilidad territorial.
|PAÍS
|CANALES DE ESPN 2 LATINOAMÉRICA
|STREAMING
|Argentina
|Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD)
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD)
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D)
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD)
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD)
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV (622 SD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD)
|Disney Plus
|Venezuela
|Simple TV (622 SD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39)
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD)
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD)
|Disney Plus
|México
|Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD)
|Disney Plus
|República Dominicana
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD)
|Disney Plus
|Honduras
|Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)
|Disney Plus
|Guatemala
|Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)
|Disney Plus
|El Salvador
|Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)
|Disney Plus
|Nicaragua
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD)
|Disney Plus
|Costa Rica
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155)
|Disney Plus
|Panamá
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD)
|Disney Plus
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt? Precios por país
Para quienes prefieran seguir el partido mediante streaming, Disney+ Plan Premium es la opción indicada en los mercados latinoamericanos donde ESPN distribuye la Champions League a través de esta plataforma. ESPN confirma que toda la acción de la competición se puede seguir por ESPN y Disney+ Plan Premium.
|PAÍS
|DISNEY+ PREMIUM MENSUAL
|DISNEY+ PREMIUM ANUAL
|Argentina
|$18.399 ARS
|$154.499 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|$119.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|COP $418.900
|Ecuador
|USD $11.99
|USD $125.99
|Perú
|PEN 34.90
|PEN 577.90
|México
|$319 MXN
|$2,679 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|USD $249.99
|Venezuela
|USD $16.99
|USD $141.99
|Paraguay
|USD $16.99
|USD $141.99
|Bolivia
|USD $16.99
|USD $141.99
¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?
Disney Plus cuenta con distintas modalidades de suscripción y su oferta deportiva está integrada con ESPN en los mercados donde corresponde. Para seguir Barcelona vs. Feyenoord, la disponibilidad concreta de la transmisión dependerá del país y del plan contratado.
Plan Disney+ Estándar
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios
- Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
- Reproducción simultánea en dos dispositivos
- Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)
Plan Disney+ Premium
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios
- Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos
- Reproducción simultánea en cuatro dispositivos
Horario, TV y dónde ver Bayern Múnich — Bodo/Glimt en vivo por la Champions League 2026-27
- Fecha: jueves 10 de septiembre de 2026
- Partido: Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt
- Competición: UEFA Champions League 2026-27
- Jornada: 1 de la fase liga
- Estadio: Allianz Arena
- Ciudad: Múnich, Alemania
- Canal en Latinoamérica: ESPN2 en Argentina; ESPN en otros mercados de Sudamérica
- Streaming: Disney+ Plan Premium
- Hora: 14:00 COL, PER, ECU; 16:00 ARG, CHI, URU.
- Árbitro: Rade Obrenovič (Eslovenia)
- VAR: Carlos del Cerro Grande (España)