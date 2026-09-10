Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League 2026-27. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League 2026-27. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

Por la Champions League 2026-27, Bayern Múnich y Bodo/Glimt se verán las caras este jueves 10 de septiembre en el Allianz Arena. Como se trata de un partido imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League 2026-27 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League 2026-27 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt de en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League 2026-27 este jueves 10 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm         
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm
  • España: 9:00 pm                                 
  • Puerto Rico: 3:00 pm            
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 3:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt?

Este jueves 10 de septiembre se podrá ver el Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League 2026-27. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, ViX
  • México: FOX One
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: Disney+ Premium Norte
  • Guatemala: Disney+ Premium Norte
  • Honduras: Disney+ Premium Norte
  • Panamá: Disney+ Premium Norte
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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