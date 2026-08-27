El margen de error se acabó para Alajuelense y Plaza Amador. Este miércoles 26 de agosto, ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Alejandro Morera Soto en una jornada que puede definir su continuidad en la Copa Centroamericana 2026. La Liga jugará en casa con la obligación de recuperarse tras su última derrota, mientras que el conjunto panameño llega fortalecido por su reciente goleada y dispuesto a conseguir un resultado que le permita seguir avanzando.

El partido comenzará a las 8:30 p.m. en Costa Rica y 9:30 p.m. en Panamá. La transmisión estará disponible por ESPN, con Disney+ Premium como alternativa para seguir el encuentro por streaming desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

Alajuelense afrontará el compromiso después de caer 1-0 ante Luis Ángel Firpo, un resultado que dejó abierta la definición del grupo. El equipo rojinegro intentará aprovechar la localía y la experiencia de sus jugadores para responder en una noche en la que cualquier detalle puede resultar decisivo.

Plaza Amador, en cambio, llegará a Costa Rica con el impulso conseguido tras su victoria 5-2 sobre Xelajú MC. El club panameño ha demostrado capacidad ofensiva durante la competición y buscará trasladar ese momento al Morera Soto, donde tendrá una de sus pruebas más exigentes del torneo.

Con la clasificación todavía en juego, el encuentro promete una batalla intensa desde el inicio. Alajuelense necesita hacer pesar su condición de local, mientras que Plaza Amador sabe que un buen resultado en territorio costarricense podría representar un paso importante en su objetivo de mantenerse entre los equipos protagonistas de la región.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, LDA Alajuelense vs. Plaza Amador por Copa Centroamericana 2026?

ESPN en Panamá

Los aficionados panameños podrán seguir el partido entre LDA Alajuelense y Plaza Amador mediante la señal de ESPN Deportes Panamá, disponible en diferentes operadores de televisión por suscripción.

Canal 373 de Cable Onda

Canal 40 SD de Claro TV

Canal 301 HD de Claro TV

El partido comenzará a las 9:30 p.m., hora de Panamá.

ESPN en Costa Rica

En Costa Rica, la señal de ESPN está disponible en distintos sistemas de televisión de paga para seguir el partido de Alajuelense.

Canal 504 de Kölbi

Canales 302 SD y 718 HD de Tigo Star

Canales 20 SD y 105 HD de Cabletica

Canales 46 SD y 226 HD de Telecable

El encuentro comenzará a las 8:30 p.m., hora de Costa Rica.

¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, LDA Alajuelense vs. Plaza Amador por Copa Centroamericana 2026?

Los aficionados que no puedan ver el partido por televisión tendrán la posibilidad de seguir la transmisión online a través de Disney+ Premium, plataforma que incluye la oferta deportiva de ESPN disponible en los mercados de Centroamérica.

De esta manera, el encuentro entre Alajuelense y Plaza Amador podrá seguirse desde una computadora, teléfono móvil, tablet o Smart TV, siempre que el usuario tenga contratado un plan compatible con los contenidos deportivos en vivo.

Precio de Disney+ Premium en Costa Rica

Plan Estándar: US$13.99 al mes

US$13.99 al mes Plan Premium: US$18.99 al mes

Para acceder a la oferta completa de contenidos deportivos y señales de ESPN disponibles en la plataforma, se debe revisar las condiciones del plan contratado.

Precio de Disney+ Premium en Panamá

Plan Estándar: US$12.49 al mes

US$12.49 al mes Plan Premium: US$17.99 al mes

En Panamá, Disney+ también cuenta con planes anuales para los usuarios que prefieran contratar el servicio por un periodo más largo.

Antes del inicio del partido, es recomendable comprobar la disponibilidad de la transmisión deportiva en el país y confirmar que la suscripción elegida incluya el contenido de ESPN correspondiente.

Horario, TV y dónde ver en vivo LDA Alajuelense vs. Plaza Amador por Copa Centroamericana 2026

Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026

Miércoles 26 de agosto de 2026 Partido: LDA Alajuelense vs. Plaza Amador

LDA Alajuelense vs. Plaza Amador Competición: Copa Centroamericana 2026

Copa Centroamericana 2026 Instancia: Última jornada de la fase de grupos

Última jornada de la fase de grupos Horario en Costa Rica: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Horario en Panamá: 9:30 p.m.

9:30 p.m. TV en Costa Rica: ESPN

ESPN TV en Panamá: ESPN Deportes Panamá

ESPN Deportes Panamá Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estadio: Alejandro Morera Soto

Alejandro Morera Soto Ciudad: Alajuela, Costa Rica