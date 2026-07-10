España y Bélgica se medirán hoy viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) de Inglewood, California. Un partido con sabor a final que promete ser intenso y emotivo. Ambas selecciones cuentan con destacadas figuras, como Lamine Yamal y Rodri (por el lado de Roja) y Lukaku y Kevin De Bruyne (por el lado de Los Diablos Rojos). ¿Quieres ver este duelo? A continuación te compartimos la guía de canales que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, tanto en territorio español como en México y Estados Unidos.

¿Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO en México?

Estás en México y quieres ver el partidazo entre España contra Bélgica; solo tienes que sintonizar ViX, la plataforma que te lleva toda la cobertura de la Copa del Mundo.

Recuerda que hay dos servicios de suscripción de ViX:

ViX GRATIS : Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que va desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos.

: Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que va desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos. ViX Premium: Tiene un costo de 119 pesos por el plan mensual (con promoción por los seis primeros meses te sale 99 pesos) y otro de 599 pesos por el plan anual. Tiene el mismo contenido que ViX GRATIS. No obstante, hay mejores transmisiones en vivo con contenidos originales y exclusivos.

¿Dónde ver España vs. Bélgica EN DIRECTO en España?

¿Quieres alentar a la Roja? En territorio español, el partido ante Bélgica será transmitido EN DIRECTO por los siguientes canales: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP, TDP Play y La 2 Cat.

España enfrenta a Bélgica en Los Ángeles este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Dónde ver España vs. Bélgica en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre España contra Bélgica será transmitido EN VIVO por los siguientes canales:

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Telemundo Deportes En Vivo

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

Canal de TV para ver España vs. Estados Unidos en el mundo

Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+, FOX

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

España vs. Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección Española)