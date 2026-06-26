En el Estadio Guadalajara se disputará un gran partido este viernes 26 de junio. Y es que será escenario del Uruguay vs. España por la Fecha 3 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. El imperdible encuentro arrancará a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV de Estados Unidos lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el Uruguay vs. España?
El Uruguay vs. España por el Mundial de Fútbol 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Uruguay vs. España en otros países del mundo?
Este viernes 26 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Uruguay vs. España por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, ViX
- Nicaragua: FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, ViX
- República Dominicana: Pio Deportes, ViX