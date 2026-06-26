Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV de EE.UU. se puede ver el Uruguay vs. España por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV de EE.UU. se puede ver el Uruguay vs. España por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

En el Estadio Guadalajara se disputará un gran partido este viernes 26 de junio. Y es que será escenario del Uruguay vs. España por la Fecha 3 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. El imperdible encuentro arrancará a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV de Estados Unidos lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

El partido Uruguay vs. España por el Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El partido Uruguay vs. España por el Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el Uruguay vs. España?

El Uruguay vs. España por el Mundial de Fútbol 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Uruguay vs. España en otros países del mundo?

Este viernes 26 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Uruguay vs. España por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
  • Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
  • Colombia: Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: FOX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, ViX
  • Nicaragua: FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, ViX
  • República Dominicana: Pio Deportes, ViX
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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