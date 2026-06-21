España parte como favorita sobre el papel, pero Arabia Saudita ya ha demostrado en anteriores ediciones de la Copa del Mundo que puede competir de igual a igual con cualquiera. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
España parte como favorita sobre el papel, pero Arabia Saudita ya ha demostrado en anteriores ediciones de la Copa del Mundo que puede competir de igual a igual con cualquiera. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
mailJorge Villanes

La Copa Mundial FIFA 2026 continúa con partidos decisivos en la fase de grupos y uno de los encuentros que genera mayor expectativa es el que protagonizarán España y Arabia Saudita. La selección española buscará acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que el conjunto saudí intentará dar la sorpresa y sumar puntos importantes en el torneo.

Miles de aficionados en Estados Unidos estarán pendientes de este compromiso, especialmente en estados con gran comunidad hispana como California, Texas y Florida. Si quieres saber en qué canal ver el partido EN VIVO, los horarios oficiales en cada zona horaria del país y las señales internacionales que transmitirán el encuentro, sigue leyendo esta guía completa.

¿En qué canal ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las señales oficiales con derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio estadounidense.

EstadoCanales de TV y streaming
CaliforniaTelemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
TexasTelemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
FloridaTelemundo, Universo, Peacock, FOX Sports

Además de la transmisión en vivo, las cadenas ofrecerán cobertura especial con análisis, previa, alineaciones y reacciones posteriores al partido.

Horarios de España vs. Arabia Saudita en Texas, California y Florida

El encuentro se disputará el domingo 21 de junio de 2026.

CiudadHora
Los Ángeles (California)9:00 a. m. PDT
San Francisco (California)9:00 a. m. PDT
Sacramento (California)9:00 a. m. PDT
Dallas (Texas)11:00 a. m. CDT
Houston (Texas)11:00 a. m. CDT
Austin (Texas)11:00 a. m. CDT
Miami (Florida)12:00 p. m. EDT
Orlando (Florida)12:00 p. m. EDT
Tampa (Florida)12:00 p. m. EDT

Horarios por zonas de Estados Unidos

Zona horariaHora
Pacífico (PT)9:00 a. m.
Montaña (MT)10:00 a. m.
Central (CT)11:00 a. m.
Este (ET)12:00 p. m.

Horarios y canales de España vs. Arabia Saudita por países

PaísHoraCanal o Streaming
Estados Unidos (ET)12:00 p. m.Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
Estados Unidos (CT)11:00 a. m.Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
Estados Unidos (PT)9:00 a. m.Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
México10:00 a. m.Canal 5, TUDN, ViX
Costa Rica10:00 a. m.Teletica, TD+
Guatemala10:00 a. m.Tigo Sports
Honduras10:00 a. m.Deportes TVC
El Salvador10:00 a. m.Canal 4, TCS Go
Panamá11:00 a. m.TVMax
Colombia11:00 a. m.Caracol TV, RCN TV, DGO
Ecuador11:00 a. m.Teleamazonas, DGO
Perú11:00 a. m.América TV, DGO
Venezuela12:00 p. m.DSports, DGO
Bolivia12:00 p. m.Tigo Sports, DSports
Chile12:00 p. m.Chilevisión, DSports, DGO
Paraguay12:00 p. m.Unicanal, Tigo Sports
Uruguay1:00 p. m.Canal 10, DSports
Argentina1:00 p. m.Telefe, TyC Sports, DGO
Brasil1:00 p. m.Globo, SporTV, Globoplay
España6:00 p. m.La 1 TVE, RTVE Play


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