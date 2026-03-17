¿Podrán mantener la amplia ventaja? Este martes 17 de marzo, Real Madrid visitará a Manchester City en el Etihad Stadium por los octavos de final de vuelta de la UEFA Champions League 2026, un duelo donde los españoles cuentan con una ventaja de 3-0 obtenida en la ida gracias al Hat-Trick de Federico Valverde, aunque 90 minutos pueden ser bastante largos en la casa de los Citizens. Aquí te dejo con los canales de TV que van a transmitir este encuentro desde México, España y Estados Unidos, para seguir el juego del Madrid-City minuto a minuto .

El partido Man. City - Real Madrid ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City por UEFA Champions League 2026?

Para seguir el partido entre Real Madrid y Manchester City desde España, la transmisión estará disponible en Movistar Plus+, además de los canales Movistar Liga de Campeones y Movistar LaLiga TV Bar en establecimientos autorizados.

En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el encuentro a través de Paramount+ en inglés, así como en DAZN, plataforma que ofrecerá la señal en inglés y español, con acceso también desde dispositivos móviles.

Por su parte, en México el partido se transmitirá mediante HBO Max. En tanto, en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, la cobertura estará a cargo de ESPN. Finalmente, en el Caribe los fanáticos podrán seguir el encuentro mediante Flow Sports.

Real Madrid vs. Manchester City por UEFA Champions League: horarios y canales

País Horario Canal TV España 21:00 horas Movistar Liga de Campeones o Movistar Plus+ Estados Unidos 15:00 horas ET Paramount+ y DAZN México 14:00 horas CDMX FOX One Argentina 17:00 horas ESPN y Disney Plus Bolivia 16:00 horas ESPN y Disney Plus Chile 17:00 horas ESPN y Disney Plus Costa Rica 15:00 horas ESPN y Disney Plus Colombia 15:00 horas ESPN y Disney Plus Ecuador 15:00 horas ESPN y Disney Plus El Salvador 14:00 horas ESPN y Disney Plus Guatemala 14:00 horas ESPN y Disney Plus Honduras 14:00 horas ESPN y Disney Plus Paraguay 17:00 horas ESPN y Disney Plus Perú 15:00 horas ESPN y Disney Plus Uruguay 17:00 horas ESPN y Disney Plus Venezuela 16:00 horas ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs. Manchester City vuelta EN VIVO: hora, canal TV y dónde ver por Champions League

Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Martes 17 de marzo de 2026 Lugar: Etihad Stadium, Manchester, Reino Unido.

Etihad Stadium, Manchester, Reino Unido. Horario: 3:00 p.m. ET (USA) / 9:00 p.m. (España) / 2:00 p.m. (México)

3:00 p.m. ET (USA) / 9:00 p.m. (España) / 2:00 p.m. (México) Canal TV: Movistar Liga de Campeones (España) / HBO Max (México)

Movistar Liga de Campeones (España) / HBO Max (México) Streaming: Movistar Plus+ (España) / Amazon Prime / Claro Video (México)