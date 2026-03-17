¿Podrán mantener la amplia ventaja? Este martes 17 de marzo, Real Madrid visitará a Manchester City en el Etihad Stadium por los octavos de final de vuelta de la UEFA Champions League 2026, un duelo donde los españoles cuentan con una ventaja de 3-0 obtenida en la ida gracias al Hat-Trick de Federico Valverde, aunque 90 minutos pueden ser bastante largos en la casa de los Citizens. Aquí te dejo con los canales de TV que van a transmitir este encuentro desde México, España y Estados Unidos, para seguir el juego del Madrid-City minuto a minuto.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City por UEFA Champions League 2026?
Para seguir el partido entre Real Madrid y Manchester City desde España, la transmisión estará disponible en Movistar Plus+, además de los canales Movistar Liga de Campeones y Movistar LaLiga TV Bar en establecimientos autorizados.
En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el encuentro a través de Paramount+ en inglés, así como en DAZN, plataforma que ofrecerá la señal en inglés y español, con acceso también desde dispositivos móviles.
Por su parte, en México el partido se transmitirá mediante HBO Max. En tanto, en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, la cobertura estará a cargo de ESPN. Finalmente, en el Caribe los fanáticos podrán seguir el encuentro mediante Flow Sports.
Real Madrid vs. Manchester City por UEFA Champions League: horarios y canales
|País
|Horario
|Canal TV
|España
|21:00 horas
|Movistar Liga de Campeones o Movistar Plus+
|Estados Unidos
|15:00 horas ET
|Paramount+ y DAZN
|México
|14:00 horas CDMX
|FOX One
|Argentina
|17:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|16:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Chile
|17:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Costa Rica
|15:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|15:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|15:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|El Salvador
|14:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Guatemala
|14:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Honduras
|14:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Paraguay
|17:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Perú
|15:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|17:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|16:00 horas
|ESPN y Disney Plus
Real Madrid vs. Manchester City vuelta EN VIVO: hora, canal TV y dónde ver por Champions League
- Fecha: Martes 17 de marzo de 2026
- Lugar: Etihad Stadium, Manchester, Reino Unido.
- Horario: 3:00 p.m. ET (USA) / 9:00 p.m. (España) / 2:00 p.m. (México)
- Canal TV: Movistar Liga de Campeones (España) / HBO Max (México)
- Streaming: Movistar Plus+ (España) / Amazon Prime / Claro Video (México)