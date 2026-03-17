Conoce los canales que transmiten Real Madrid vs. Man. City por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2026 desde México, España y Estados Unidos. (Fotos: AFP / Composición Gestión Mix)
Conoce los canales que transmiten Real Madrid vs. Man. City por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2026 desde México, España y Estados Unidos. (Fotos: AFP / Composición Gestión Mix)
Piero Hatto
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¿Podrán mantener la amplia ventaja? Este martes 17 de marzo, Real Madrid visitará a Manchester City en el Etihad Stadium por los octavos de final de vuelta de la UEFA Champions League 2026, un duelo donde los españoles cuentan con una ventaja de 3-0 obtenida en la ida gracias al Hat-Trick de Federico Valverde, aunque 90 minutos pueden ser bastante largos en la casa de los Citizens. Aquí te dejo con los canales de TV que van a transmitir este encuentro desde México, España y Estados Unidos, para seguir el juego del Madrid-City minuto a minuto.

El partido Man. City - Real Madrid ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)
El partido Man. City - Real Madrid ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City por UEFA Champions League 2026?

Para seguir el partido entre Real Madrid y Manchester City desde España, la transmisión estará disponible en Movistar Plus+, además de los canales Movistar Liga de Campeones y Movistar LaLiga TV Bar en establecimientos autorizados.

En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el encuentro a través de Paramount+ en inglés, así como en DAZN, plataforma que ofrecerá la señal en inglés y español, con acceso también desde dispositivos móviles.

Por su parte, en México el partido se transmitirá mediante HBO Max. En tanto, en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, la cobertura estará a cargo de ESPN. Finalmente, en el Caribe los fanáticos podrán seguir el encuentro mediante Flow Sports.

Real Madrid vs. Manchester City por UEFA Champions League: horarios y canales

PaísHorarioCanal TV
España21:00 horasMovistar Liga de Campeones o Movistar Plus+
Estados Unidos15:00 horas ETParamount+ y DAZN
México14:00 horas CDMXFOX One
Argentina17:00 horasESPN y Disney Plus
Bolivia16:00 horasESPN y Disney Plus
Chile17:00 horasESPN y Disney Plus
Costa Rica15:00 horasESPN y Disney Plus
Colombia15:00 horasESPN y Disney Plus
Ecuador15:00 horasESPN y Disney Plus
El Salvador14:00 horasESPN y Disney Plus
Guatemala14:00 horasESPN y Disney Plus
Honduras14:00 horasESPN y Disney Plus
Paraguay17:00 horasESPN y Disney Plus
Perú15:00 horasESPN y Disney Plus
Uruguay17:00 horasESPN y Disney Plus
Venezuela16:00 horasESPN y Disney Plus

Real Madrid vs. Manchester City vuelta EN VIVO: hora, canal TV y dónde ver por Champions League

  • Fecha: Martes 17 de marzo de 2026
  • Lugar: Etihad Stadium, Manchester, Reino Unido.
  • Horario: 3:00 p.m. ET (USA) / 9:00 p.m. (España) / 2:00 p.m. (México)
  • Canal TV: Movistar Liga de Campeones (España) / HBO Max (México)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España) / Amazon Prime / Claro Video (México)
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