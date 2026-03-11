Revisa los canales que transmiten Inter Miami vs. Nashville SC EN VIVO con Lionel Messi, este miércoles 11 de marzo, por la Concachampions 2026. (Fotos: @InterMiamiCF / @NashvilleSC / Composición Gestión Mix)
El Geodis Park de la ciudad de Nashville será el escenario del duelo de ida de la Concachampions 2026 entre Inter Miami de Lionel Messi y Nashville SC, un duelo bastante repetido en las últimas temporadas desde la llegada del astro argentino a suelo norteamericano. A continuación, revisa cuáles son los canales de transmisión para ver el juego de Inter Miami - Nashville.

Recordemos que Nashville SC viene de eliminar a Atlético Ottawa, mientras que Inter Miami no tuvo necesidad de jugar la primera ronda debido a ser el campeón vigente de la MLS.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Nashville EN VIVO por Concachampions 2025?

La transmisión del juego de Inter Miami vs. Nashville SC EN VIVO se verá desde México por la señal de FOX en TV o FOX One en streaming online, mientras que en Estados Unidos será mediante FS2 en TV o TUDN en su señal en español. Estos son los canales oficiales para ver desde USA y México el encuentro que contará con la presencia de Lionel Messi como titular.

PaísesCanales TV / Streaming
MéxicoFOX o FOX One
Estados UnidosFS2 o TUDN
Costa RicaESPN y Disney Plus
El SalvadorESPN y Disney Plus
NicaraguaESPN y Disney Plus
GuatemalaESPN y Disney Plus
HondurasESPN y Disney Plus
PanamáESPN y Disney Plus
Puerto RicoESPN y Disney Plus
Rep. DominicanaESPN y Disney Plus
PerúESPN y Disney Plus
ArgentinaESPN y Disney Plus
ChileESPN y Disney Plus
ColombiaESPN y Disney Plus

Inter Miami vs. Nashville SC: alineaciones probables

  • Inter Miami: Dayne St Clair; Noah Allen, Micael, Maximiliano Falcón, Ian Fray; Yannick Bright, Rodrigo de Paul, Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Luis Suárez y Lionel Messi.
  • Nashville SC: Brian Schwake; Najar, Jeisson Andrés Palacios, Maxwell Woledzi, Lovitz; Warren Madrigal, Patrick Yazbeck, Edvard Tagseth, Cristian Espinoza, Sam Surridge y Hany Mukhtar.
