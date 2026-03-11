El Geodis Park de la ciudad de Nashville será el escenario del duelo de ida de la Concachampions 2026 entre Inter Miami de Lionel Messi y Nashville SC, un duelo bastante repetido en las últimas temporadas desde la llegada del astro argentino a suelo norteamericano. A continuación, revisa cuáles son los canales de transmisión para ver el juego de Inter Miami - Nashville .

Recordemos que Nashville SC viene de eliminar a Atlético Ottawa, mientras que Inter Miami no tuvo necesidad de jugar la primera ronda debido a ser el campeón vigente de la MLS.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Nashville EN VIVO por Concachampions 2025?

La transmisión del juego de Inter Miami vs. Nashville SC EN VIVO se verá desde México por la señal de FOX en TV o FOX One en streaming online, mientras que en Estados Unidos será mediante FS2 en TV o TUDN en su señal en español . Estos son los canales oficiales para ver desde USA y México el encuentro que contará con la presencia de Lionel Messi como titular.

Países Canales TV / Streaming México FOX o FOX One Estados Unidos FS2 o TUDN Costa Rica ESPN y Disney Plus El Salvador ESPN y Disney Plus Nicaragua ESPN y Disney Plus Guatemala ESPN y Disney Plus Honduras ESPN y Disney Plus Panamá ESPN y Disney Plus Puerto Rico ESPN y Disney Plus Rep. Dominicana ESPN y Disney Plus Perú ESPN y Disney Plus Argentina ESPN y Disney Plus Chile ESPN y Disney Plus Colombia ESPN y Disney Plus

Inter Miami vs. Nashville SC: alineaciones probables

Inter Miami: Dayne St Clair; Noah Allen, Micael, Maximiliano Falcón, Ian Fray; Yannick Bright, Rodrigo de Paul, Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Luis Suárez y Lionel Messi.

Nashville SC: Brian Schwake; Najar, Jeisson Andrés Palacios, Maxwell Woledzi, Lovitz; Warren Madrigal, Patrick Yazbeck, Edvard Tagseth, Cristian Espinoza, Sam Surridge y Hany Mukhtar.