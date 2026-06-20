Verifique en qué canal pasan el partido Ecuador vs. Curazao en vivo hoy por la Copa Mundial 2026. Opciones completas de televisión por cable, señal abierta y canales de TV online en EE.UU., México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Verifique en qué canal pasan el partido Ecuador vs. Curazao en vivo hoy por la Copa Mundial 2026. Opciones completas de televisión por cable, señal abierta y canales de TV online en EE.UU., México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa este sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, donde Ecuador y Curazao se enfrentarán por la segunda jornada del Grupo E del máximo torneo de selecciones de la FIFA. Si estás buscando a qué hora juega, qué canal transmite el partido Ecuador vs. Curazao o dónde verlo por televisión y streaming desde cualquier parte del mundo, aquí encontrarás la guía completa con horarios y señales oficiales para seguir EN VIVO el desenlace de este enfrentamiento.

En México, la cobertura estará a cargo de ViX. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV y fuboTV. Por su parte, RTVE, Teledeporte, DAZN Mundial y Movistar+ llevarán la transmisión a España.

La señal del partido también llegará al resto de Latinoamérica mediante cadenas como Flow Sports en Argentina; Win Sports en Colombia; Teleamazonas en Ecuador; TiGo Sports en Panamá y FOX+ en Costa Rica, entre otros operadores con derechos oficiales del Mundial 2026.

Conozca los horarios oficiales para ver Ecuador vs. Curazao en vivo hoy 20 de junio por el Grupo E del Mundial. Guía de programación adaptada para las audiencias en Estados Unidos, México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Conozca los horarios oficiales para ver Ecuador vs. Curazao en vivo hoy 20 de junio por el Grupo E del Mundial. Guía de programación adaptada para las audiencias en Estados Unidos, México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
México6:00 p.m.ViX
Estados Unidos (ET)8:00 p.m.Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1Peacock TV, FOX One, fuboTV
Estados Unidos (PT)5:00 p.m.Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1Peacock TV, FOX One, fuboTV
España2:00 a.m. del día siguienteDAZN, DAZN Mundial, Movistar+
Argentina9:00 p.m.DIRECTV SportsFlow Sports, Paramount+, DGO
Colombia7:00 p.m.Win Sports, DIRECTV Sports, Radio Nacional de ColombiaDGO, Win Play, Disney+ Premium, Paramount+
Chile8:00 p.m.Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPNParamount+, Disney+ Premium
Ecuador7:00 p.m.Teleamazonas, DIRECTV SportsDGO, Paramount+, Disney+ Premium
Perú7:00 p.m.DIRECTV SportsDGO, Paramount+
Panamá7:00 p.m.TiGo Sports
Venezuela8:00 p.m.DIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium, inter
Uruguay9:00 p.m.DIRECTV SportsAUF TV, DGO, Paramount+
Bolivia8:00 p.m.Entel TV, TiGo Sports
Costa Rica6:00 p.m.FOX+
Honduras6:00 p.m.TiGo Sports
Guatemala6:00 p.m.TeleOnce, Chapin TVTiGo Sports, FOX
Nicaragua6:00 p.m.TiGo Sports
El Salvador6:00 p.m.TiGo Sports
Paraguay9:00 p.m.Trece, GEN
República Dominicana8:00 p.m.CDN Deportes, PIO Deportes
Puerto Rico8:00 p.m.FOX Sports 1, TelemundoUNIVERSO, NAICOM
Brasil9:00 p.m.CazéTV, Disney+ Premium

Canales de Telemundo Deportes para ver Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido inaugural del Mundial 2026 mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la transmisión oficial en español. Además de Peacock TV y Universo, la señal estará disponible en los principales operadores de cable y satélite del país.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
MiamiCanal 51Xfinity 13 / DIRECTV 406
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4 / DIRECTV 406
DallasCanal 39Spectrum 10 / DIRECTV 406
HoustonCanal 47Xfinity 11 / DIRECTV 406
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21
PhoenixCanal 39Cox 20 / DIRECTV 406
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / DIRECTV 406
Los ÁngelesCanal 52DIRECTV 406
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / DIRECTV 406

Plataformas de streaming para seguir el partido

Los aficionados que prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV tendrán múltiples alternativas según su ubicación.

México

  • ViX Plus

Estados Unidos

  • Peacock TV
  • FOX One
  • fuboTV
  • Hulu + Live TV
  • YouTube TV

España

  • DAZN Mundial
  • Movistar+

Latinoamérica

  • Disney+ Premium
  • DGO
  • Paramount+
  • Win Sports
  • TiGo Sports
Siga la señal de TiGo Sports en vivo gratis para saber dónde mirar el partido de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026. Transmisión oficial en sistemas de fútbol TV y mediante la aplicación de TiGo Play online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Siga la señal de TiGo Sports en vivo gratis para saber dónde mirar el partido de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026. Transmisión oficial en sistemas de fútbol TV y mediante la aplicación de TiGo Play online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Curazao en México?

El partido entre Ecuador y Curazao por la Jornada 2 del Grupo E del Mundial 2026 será transmitido por ViX.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos?

La transmisión estará disponible por Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV, FOX One y fuboTV.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Telemundo está disponible en los canales nacionales 406 y 407 de DIRECTV.

¿Cómo ver Ecuador vs. Curazao online?

Los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX Plus, Peacock TV, Disney+ Premium, RTVE Play, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según el país.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao?

El encuentro comenzará a la 6:00 p.m. en México, 8:00 p.m. ET en Estados Unidos y 2:00 a.m. del día siguiente en España.

¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?

El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos), válido por la Fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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