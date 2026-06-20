La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa este sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, donde Ecuador y Curazao se enfrentarán por la segunda jornada del Grupo E del máximo torneo de selecciones de la FIFA. Si estás buscando a qué hora juega, qué canal transmite el partido Ecuador vs. Curazao o dónde verlo por televisión y streaming desde cualquier parte del mundo, aquí encontrarás la guía completa con horarios y señales oficiales para seguir EN VIVO el desenlace de este enfrentamiento.
En México, la cobertura estará a cargo de ViX. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV y fuboTV. Por su parte, RTVE, Teledeporte, DAZN Mundial y Movistar+ llevarán la transmisión a España.
La señal del partido también llegará al resto de Latinoamérica mediante cadenas como Flow Sports en Argentina; Win Sports en Colombia; Teleamazonas en Ecuador; TiGo Sports en Panamá y FOX+ en Costa Rica, entre otros operadores con derechos oficiales del Mundial 2026.
¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|6:00 p.m.
|—
|ViX
|Estados Unidos (ET)
|8:00 p.m.
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|5:00 p.m.
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|España
|2:00 a.m. del día siguiente
|—
|DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
|Argentina
|9:00 p.m.
|DIRECTV Sports
|Flow Sports, Paramount+, DGO
|Colombia
|7:00 p.m.
|Win Sports, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia
|DGO, Win Play, Disney+ Premium, Paramount+
|Chile
|8:00 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPN
|Paramount+, Disney+ Premium
|Ecuador
|7:00 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports
|DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Perú
|7:00 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO, Paramount+
|Panamá
|7:00 p.m.
|—
|TiGo Sports
|Venezuela
|8:00 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium, inter
|Uruguay
|9:00 p.m.
|DIRECTV Sports
|AUF TV, DGO, Paramount+
|Bolivia
|8:00 p.m.
|—
|Entel TV, TiGo Sports
|Costa Rica
|6:00 p.m.
|—
|FOX+
|Honduras
|6:00 p.m.
|—
|TiGo Sports
|Guatemala
|6:00 p.m.
|TeleOnce, Chapin TV
|TiGo Sports, FOX
|Nicaragua
|6:00 p.m.
|—
|TiGo Sports
|El Salvador
|6:00 p.m.
|—
|TiGo Sports
|Paraguay
|9:00 p.m.
|Trece, GEN
|—
|República Dominicana
|8:00 p.m.
|CDN Deportes, PIO Deportes
|—
|Puerto Rico
|8:00 p.m.
|FOX Sports 1, Telemundo
|UNIVERSO, NAICOM
|Brasil
|9:00 p.m.
|—
|CazéTV, Disney+ Premium
Canales de Telemundo Deportes para ver Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos
La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido inaugural del Mundial 2026 mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la transmisión oficial en español. Además de Peacock TV y Universo, la señal estará disponible en los principales operadores de cable y satélite del país.
|Ciudad
|Señal local
|Cable / Satélite
|Nueva York
|Canal 47
|Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
|Miami
|Canal 51
|Xfinity 13 / DIRECTV 406
|Chicago
|Canal 44 y 5.3
|Xfinity 4 / DIRECTV 406
|Dallas
|Canal 39
|Spectrum 10 / DIRECTV 406
|Houston
|Canal 47
|Xfinity 11 / DIRECTV 406
|Orlando
|Canal 31
|Spectrum 62 / Xfinity 21
|Phoenix
|Canal 39
|Cox 20 / DIRECTV 406
|San Francisco
|Canal 48
|Xfinity 18 / DIRECTV 406
|Los Ángeles
|Canal 52
|DIRECTV 406
|Seattle
|Canal 7.4
|Xfinity 326 / DIRECTV 406
Plataformas de streaming para seguir el partido
Los aficionados que prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV tendrán múltiples alternativas según su ubicación.
México
- ViX Plus
Estados Unidos
- Peacock TV
- FOX One
- fuboTV
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
España
- DAZN Mundial
- Movistar+
Latinoamérica
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
- Win Sports
- TiGo Sports
FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026
¿Qué canal transmite Ecuador vs. Curazao en México?
El partido entre Ecuador y Curazao por la Jornada 2 del Grupo E del Mundial 2026 será transmitido por ViX.
¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos?
La transmisión estará disponible por Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV, FOX One y fuboTV.
¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?
Telemundo está disponible en los canales nacionales 406 y 407 de DIRECTV.
¿Cómo ver Ecuador vs. Curazao online?
Los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX Plus, Peacock TV, Disney+ Premium, RTVE Play, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según el país.
¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao?
El encuentro comenzará a la 6:00 p.m. en México, 8:00 p.m. ET en Estados Unidos y 2:00 a.m. del día siguiente en España.
¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?
El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos), válido por la Fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.