Este miércoles 2 de septiembre, el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, será el escenario para conocer al primer finalista de la Leagues Cup 2026. No te pierdas el encuentro de Toluca vs. León EN VIVO, un encuentro de pronóstico reservado entre dos clubes mexicanos que van por su primer título de este certamen. A continuación, te dejo con los horarios y canales de TV para seguir la transmisión de Toluca vs. León por semifinal de Leagues Cup .

Toluca y León se enfrentarán en un partido decisivo en Houston, Texas, por el pase a la final de la Leagues Cup 2026. | Crédito: leaguescup.com / Composición Depor

¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO por semifinal de Leagues Cup 2026?

Los seguidores que quieran disfrutar de la semifinal entre Toluca y León tendrán distintas alternativas según el país desde donde sintonicen el encuentro. En México, el duelo podrá verse tanto por Imagen TV, mediante señal abierta, como a través de Apple TV, plataforma que ofrecerá la transmisión del torneo.

Para los aficionados ubicados en Estados Unidos, la opción para seguir este esperado choque será Apple TV, servicio encargado de llevar la señal de la Leagues Cup 2026 a los espectadores del país. De esta manera, los hinchas de ambos equipos podrán elegir la alternativa disponible en su territorio para no perderse la definición por un lugar en la final.

Horarios para ver Toluca vs. León por semifinal de Leagues Cup 2026

El Toluca vs. León, correspondiente a la semifinal de la Leagues Cup 2026, se disputará este miércoles 2 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. en México (hora del centro), por lo que los aficionados podrán seguir el partido desde las primeras horas de la noche.

En Estados Unidos, el horario dependerá de la zona: el pitazo inicial será a las 9:00 p. m. ET (Este), 8:00 p. m. CT (Centro), 7:00 p. m. MT (Montaña) y 6:00 p. m. PT (Pacífico). De esta manera, Toluca y León buscarán convertirse en el primer finalista mexicano de la Leagues Cup 2026.

Toluca vs. León: alineaciones probables

Toluca: Luis García; Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Jorge Días Price, Jesús Angulo, Alexis Vega; Federico Viñas.

Luis García; Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Jorge Días Price, Jesús Angulo, Alexis Vega; Federico Viñas. León: Óscar García; Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan Jose Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; Diber Cambindo.