Un partido con historia y que definirá al primer finalista de la Leagues Cup 2026. Este miércoles 2 de septiembre, en el Shell Energy Stadium de Houston, Toluca y León se verán las caras por las semifinales del torneo continental. El equipo dirigido por Javier Gandolfi está atravesando un gran momento deportivo, revirtiendo posiciones en la Liga MX y consolidándose como la gran sorpresa del campeonato.

León dejó en el camino a Inter Miami de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, Orlando City de Antoine Griezmann, Nashville y Real Salt Lake. Hay ilusión por levantar el título por segunda vez (en el 2021 ganaron la Leagues Cup, pero cuando el torneo tenía otro formato).

Por su parte, Toluca inició su camino en la fase de grupos de Leagues Cup con una contundente victoria por 3-0 sobre Seattle Sounders, pero luego cayeron 1-0 ante LAFC; luego ganaron 3-1 al FC Dallas. En cuartos de final, los Diablos Rojos se impusieron 2-0 a Austin FC.

¿A qué hora juega León vs. Toluca por la semifinal de la Leagues Cup 2026? Horario en México

Si te encuentras en México, el pitazo inicial del León contra Toluca por la semifinal de la Leagues Cup 2026 será a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Revisa los canales de TV y dónde ver streaming online el partido Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega León vs. Toluca por la semifinal de la Leagues Cup en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre León y Toluca de hoy miércoles 2 de septiembre iniciará a las 21:00 horas (ET), 20:00 horas (CT), 19:00 horas (MT) y 18:00 horas (PT).

Horarios del León vs. Toluca hoy por la Leagues Cup 2026

Los horarios del partido entre León contra Toluca por la Leagues Cup 2026.

País Horarios Guatemala 19:00 El Salvador 19:00 Honduras 19:00 Nicaragua 19:00 Costa Rica 19:00 Panamá 20:00 Perú 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 Chile 21:00 Venezuela 21:00 Bolivia 21:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Paraguay 22:00 Brasil 22:00

¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO por la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Este miércoles 2 de septiembre se podrá ver el Club Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve

Estados Unidos: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass