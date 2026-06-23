Panamá y Croacia se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este martes 22 de junio, en el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá), a partir de las 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX), 19:00 (CHI) y 01:00 del miércoles en Argentina y Uruguay. Si quieres ver el partido Panamá vs. Croacia en vivo y en directo desde tu Smart TV, laptop, tablet o celular, aquí encontrarás la guía actualizada de señales oficiales de TV y plataformas online legales, te comparto una lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir el juego desde cualquier plataforma en le lugar que te encuentres.
¿Qué canales TV transmiten el partido Panamá — Croacia EN VIVO por señal abierta y Online?
Para el Panamá — Croacia del Mundial 2026, los derechos siguen el esquema general de la Copa: TV abierta local + señales de cable/satélite + OTT oficiales (Disney+ Premium, Paramount+, DGO, ViX, Peacock, etc.).
|País / Región
|Canales de TV (abierta / cable / satélite)
|Plataformas de streaming / apps oficiales
|Paraguay
|Unicanal
|-
|Argentina
|TyC Sports, DIRECTV Sports (DSports)
|Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
|Brasil
|--
|CazéTV (YouTube/OTT), Disney+ Premium (partidos seleccionados)
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports (DSports)
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+ (según acuerdos locales)
|Colombia
|DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia
|DGO, Paramount+
|Perú
|DIRECTV Sports (DSSports)
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|DIRECTV Sports (DSports)
|DGO, Paramount+
|Bolivia
|Tigo Sports
|Entel TV
|Uruguay
|DIRECTV Sports (DSports)
|AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|DIRECTV Sports, Tigo / otros operadores con derechos
|DGO, Tigo Sports App, Disney+ Premium, Paramount+
|México
|--
|ViX / ViX Premium (Pase Mundial)
|Centroamérica
|Tigo Sports y canales abiertos licenciados localmente
|Tigo Sports App, DGO (DirecTV), FOX
|Estados Unidos
|FOX, FS1/FOX One (inglés), Telemundo, Universo (español)
|Peacock (español), apps de FOX Sports y Telemundo, FuboTV, Sling TV
|Canadá
|TSN1, TSN3, TSN4, TSN5
|RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave
|España
|-
|DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+
|Resto de Sudamérica*
|DSports (DIRECTV) + canales abiertos licenciados en cada país
|DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según contrato local)
En Panamá, el partido se podrá seguir por canales nacionales como RPC, TVN Panama, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, Telemetro y FOX Panama, para quienes tengan televisión de paga. En paralelo, estarán disponibles opciones online como la app de Tigo Sports, las plataformas digitales de los canales abiertos, DGO (DirecTV) y servicios OTT como Disney+ Premium o Paramount+, dependiendo del paquete contratado.
En el resto de Sudamérica, el esquema es similar: en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela, la señal central del Mundial la lleva DIRECTV Sports (DSports) y se complementa con canales abiertos locales (Telefe o TV Pública en Argentina, Chilevisión en Chile, Caracol y RCN en Colombia, América TV en Perú, Teleamazonas en Ecuador, Red Uno y Unitel en Bolivia, Canal 5 en Uruguay, entre otros). Para streaming, la combinación típica incluye DGO, las apps de los canales de TV abierta y plataformas como Disney+ Premium y Paramount+, que emiten una parte del paquete mundialista.
México y Centroamérica se podrá disfrutar por ViX / ViX Premium (Pase Mundial). En Estados Unidos, los derechos están repartidos entre FOX y FS1/FOX One para la transmisión en inglés, y Telemundo/Universo para la señal en español; en streaming, el usuario puede optar por Peacock (español) y por las apps de FOX Sports o servicios como FuboTV o Sling TV. Canadá, por su parte, concentra la cobertura en Bell Media a través de TSN, CTV y RDS, con sus correspondientes plataformas TSN Direct, RDS Direct y CTV app.
¿A qué hora juega Panamá — Croacia HOY 22 de junio por el Mundial 2026?
Conoce los horarios por país para ver el partido Panamá — Croacia EN VIVO ONLINE hoy, martes 23 de junio, por la Copa Mundial 2026.
|País / Región
|Hora local del partido
|México
|17:00 (5:00 p. m.)
|Paraguay
|20:00 (8:00 p. m.)
|Argentina
|20:00 (8:00 p. m.)
|Uruguay
|20:00 (8:00 p. m.)
|Chile
|19:00 (7:00 p. m.)
|Bolivia
|19:00 (7:00 p. m.)
|Venezuela
|19:00 (7:00 p. m.)
|Perú
|18:00 (6:00 p. m.)
|Colombia
|18:00 (6:00 p. m.)
|Ecuador
|18:00 (6:00 p. m.)
|Estados Unidos (Washington D. C., ET)
|19:00 (7:00 p. m.)
|Estados Unidos (Centro, CT)
|18:00 (6:00 p. m.) aprox., referencia −1 h vs. ET
|Estados Unidos (Montaña, MT)
|17:00 (5:00 p. m.) aprox., referencia −2 h vs. ET
|Estados Unidos (Pacífico, PT – California)
|16:00 (4:00 p. m.), sede del partido
|España (península)
|01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) aprox., referencia +5 h vs. Argentina
|Croacia
|01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) aprox., referencia +5 h vs. Argentina