Panamá y Croacia se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este martes 22 de junio, en el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá), a pa rtir de las 18:00 (COL/ECU/ P ER), 17:00 (MEX), 19:00 (CHI) y 01:00 del miércoles en Argentina y Uruguay . Si quieres ver el partido Panamá vs. Croacia en vivo y en directo desde tu Smart TV, laptop, tablet o celular, aquí encontrarás la guía actualizada de señales oficiales de TV y plataformas online legales, te comparto una lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir el juego desde cualquier plataforma en le lugar que te encuentres.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Panamá - Croacia por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canales TV transmiten el partido Panamá — Croacia EN VIVO por señal abierta y Online?

Para el Panamá — Croacia del Mundial 2026, los derechos siguen el esquema general de la Copa: TV abierta local + señales de cable/satélite + OTT oficiales (Disney+ Premium, Paramount+, DGO, ViX, Peacock, etc.).

País / Región Canales de TV (abierta / cable / satélite) Plataformas de streaming / apps oficiales Paraguay Unicanal - Argentina TyC Sports, DIRECTV Sports (DSports) Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+ Brasil -- CazéTV (YouTube/OTT), Disney+ Premium (partidos seleccionados) Chile Chilevisión, DIRECTV Sports (DSports) DGO, Disney+ Premium, Paramount+ (según acuerdos locales) Colombia DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia DGO, Paramount+ Perú DIRECTV Sports (DSSports) DGO, Paramount+ Ecuador DIRECTV Sports (DSports) DGO, Paramount+ Bolivia Tigo Sports Entel TV Uruguay DIRECTV Sports (DSports) AUF TV, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports, Tigo / otros operadores con derechos DGO, Tigo Sports App, Disney+ Premium, Paramount+ México -- ViX / ViX Premium (Pase Mundial) Centroamérica Tigo Sports y canales abiertos licenciados localmente Tigo Sports App, DGO (DirecTV), FOX Estados Unidos FOX, FS1/FOX One (inglés), Telemundo, Universo (español) Peacock (español), apps de FOX Sports y Telemundo, FuboTV, Sling TV Canadá TSN1, TSN3, TSN4, TSN5 RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave España - DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+ Resto de Sudamérica* DSports (DIRECTV) + canales abiertos licenciados en cada país DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según contrato local)

En Panamá, el partido se podrá seguir por canales nacionales como RPC, TVN Panama, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, Telemetro y FOX Panama , para quienes tengan televisión de paga. En paralelo, estarán disponibles opciones online como la app de Tigo Sports, las plataformas digitales de los canales abiertos, DGO (DirecTV) y servicios OTT como Disney+ P remium o Pa ramount+ , dependiendo del paquete contratado.

En el resto de Sudamérica, el esquema es similar: en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela, la señal central del Mundial la lleva DIRECTV Sports (DSports) y se complementa con canales abiertos locales (Telefe o TV Pública en Argentina, Chilevisión en Chile, Caracol y RCN en Colombia, América TV en P erú, Teleamazonas en Ecuador, Red Uno y Unitel en Bolivia, Canal 5 en Uruguay, entre otros) . Para streaming, la combinación típica incluye DGO, las apps de los canales de TV abierta y plataformas como Disney+ Premium y Paramount+, que emiten una parte del paquete mundialista.

México y Centroamérica se podrá disfrutar por ViX / ViX P remium ( Pa se Mundial) . En Estados Unidos, los derechos están repartidos entre FOX y FS1/FOX One pa ra la transmisión en inglés, y Telemundo/Universo para la señal en español; en streaming, el usuario puede optar por Peacock (español) y por las apps de FOX Sports o servicios como FuboTV o Sling TV. Canadá, por su parte, concentra la cobertura en Bell Media a través de TSN, CTV y RDS, con sus correspondientes plataformas TSN Direct, RDS Direct y CTV app.

Consulta la hora de inicio y los canales para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Panamá — Croacia HOY 22 de junio por el Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido Panamá — Croacia EN VIVO ONLINE hoy, martes 23 de junio, p or la Co pa Mundial 2026 .

País / Región Hora local del partido México 17:00 (5:00 p. m.) Paraguay 20:00 (8:00 p. m.) Argentina 20:00 (8:00 p. m.) Uruguay 20:00 (8:00 p. m.) Chile 19:00 (7:00 p. m.) Bolivia 19:00 (7:00 p. m.) Venezuela 19:00 (7:00 p. m.) Perú 18:00 (6:00 p. m.) Colombia 18:00 (6:00 p. m.) Ecuador 18:00 (6:00 p. m.) Estados Unidos (Washington D. C., ET) 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 18:00 (6:00 p. m.) aprox., referencia −1 h vs. ET Estados Unidos (Montaña, MT) 17:00 (5:00 p. m.) aprox., referencia −2 h vs. ET Estados Unidos (Pacífico, PT – California) 16:00 (4:00 p. m.), sede del partido España (península) 01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) aprox., referencia +5 h vs. Argentina Croacia 01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) aprox., referencia +5 h vs. Argentina