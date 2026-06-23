Revise los horarios oficiales y canales de TV online en directo para saber dónde ver Panamá vs. Croacia en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026. La lista completa de señales autorizadas en televisión abierta hoy. | Crédito: @hns_cff / Instagram / Composición Gestión Mix
Revise los horarios oficiales y canales de TV online en directo para saber dónde ver Panamá vs. Croacia en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026. La lista completa de señales autorizadas en televisión abierta hoy. | Crédito: @hns_cff / Instagram / Composición Gestión Mix
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Panamá y Croacia se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este martes 22 de junio, en el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá), a partir de las 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX), 19:00 (CHI) y 01:00 del miércoles en Argentina y Uruguay. Si quieres ver el partido Panamá vs. Croacia en vivo y en directo desde tu Smart TV, laptop, tablet o celular, aquí encontrarás la guía actualizada de señales oficiales de TV y plataformas online legales, te comparto una lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir el juego desde cualquier plataforma en le lugar que te encuentres.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Panamá - Croacia por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Panamá - Croacia por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canales TV transmiten el partido Panamá — Croacia EN VIVO por señal abierta y Online?

Para el Panamá — Croacia del Mundial 2026, los derechos siguen el esquema general de la Copa: TV abierta local + señales de cable/satélite + OTT oficiales (Disney+ Premium, Paramount+, DGO, ViX, Peacock, etc.).

País / RegiónCanales de TV (abierta / cable / satélite)Plataformas de streaming / apps oficiales
ParaguayUnicanal -
ArgentinaTyC Sports, DIRECTV Sports (DSports) Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
Brasil--CazéTV (YouTube/OTT), Disney+ Premium (partidos seleccionados)
ChileChilevisión, DIRECTV Sports (DSports) DGO, Disney+ Premium, Paramount+ (según acuerdos locales)
ColombiaDIRECTV Sports, Radio Nacional de ColombiaDGO, Paramount+
PerúDIRECTV Sports (DSSports)DGO, Paramount+
EcuadorDIRECTV Sports (DSports)DGO, Paramount+
BoliviaTigo Sports Entel TV
UruguayDIRECTV Sports (DSports) AUF TV, Paramount+
VenezuelaDIRECTV Sports, Tigo / otros operadores con derechos DGO, Tigo Sports App, Disney+ Premium, Paramount+
México--ViX / ViX Premium (Pase Mundial)
CentroaméricaTigo Sports y canales abiertos licenciados localmente Tigo Sports App, DGO (DirecTV), FOX
Estados UnidosFOX, FS1/FOX One (inglés), Telemundo, Universo (español) Peacock (español), apps de FOX Sports y Telemundo, FuboTV, Sling TV
CanadáTSN1, TSN3, TSN4, TSN5RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave
España-DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+
Resto de Sudamérica*DSports (DIRECTV) + canales abiertos licenciados en cada país DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según contrato local)

En Panamá, el partido se podrá seguir por canales nacionales como RPC, TVN Panama, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, Telemetro y FOX Panama, para quienes tengan televisión de paga. En paralelo, estarán disponibles opciones online como la app de Tigo Sports, las plataformas digitales de los canales abiertos, DGO (DirecTV) y servicios OTT como Disney+ Premium o Paramount+, dependiendo del paquete contratado.

En el resto de Sudamérica, el esquema es similar: en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela, la señal central del Mundial la lleva DIRECTV Sports (DSports) y se complementa con canales abiertos locales (Telefe o TV Pública en Argentina, Chilevisión en Chile, Caracol y RCN en Colombia, América TV en Perú, Teleamazonas en Ecuador, Red Uno y Unitel en Bolivia, Canal 5 en Uruguay, entre otros). Para streaming, la combinación típica incluye DGO, las apps de los canales de TV abierta y plataformas como Disney+ Premium y Paramount+, que emiten una parte del paquete mundialista.

México y Centroamérica se podrá disfrutar por ViX / ViX Premium (Pase Mundial). En Estados Unidos, los derechos están repartidos entre FOX y FS1/FOX One para la transmisión en inglés, y Telemundo/Universo para la señal en español; en streaming, el usuario puede optar por Peacock (español) y por las apps de FOX Sports o servicios como FuboTV o Sling TV. Canadá, por su parte, concentra la cobertura en Bell Media a través de TSN, CTV y RDS, con sus correspondientes plataformas TSN Direct, RDS Direct y CTV app.

Consulta la hora de inicio y los canales para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta la hora de inicio y los canales para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Panamá — Croacia HOY 22 de junio por el Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido Panamá — Croacia EN VIVO ONLINE hoy, martes 23 de junio, por la Copa Mundial 2026.

País / RegiónHora local del partido
México17:00 (5:00 p. m.)
Paraguay20:00 (8:00 p. m.)
Argentina20:00 (8:00 p. m.)
Uruguay20:00 (8:00 p. m.)
Chile19:00 (7:00 p. m.)
Bolivia19:00 (7:00 p. m.)
Venezuela19:00 (7:00 p. m.)
Perú18:00 (6:00 p. m.)
Colombia18:00 (6:00 p. m.)
Ecuador18:00 (6:00 p. m.)
Estados Unidos (Washington D. C., ET)19:00 (7:00 p. m.)
Estados Unidos (Centro, CT)18:00 (6:00 p. m.) aprox., referencia −1 h vs. ET
Estados Unidos (Montaña, MT)17:00 (5:00 p. m.) aprox., referencia −2 h vs. ET
Estados Unidos (Pacífico, PT – California)16:00 (4:00 p. m.), sede del partido
España (península)01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) aprox., referencia +5 h vs. Argentina
Croacia01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) aprox., referencia +5 h vs. Argentina
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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