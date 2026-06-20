Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Las selecciones de fútbol de Ecuador y Curazao se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este sábado 20 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, a partir de las 19:00 (COL/ECU/PER), 18:00 (MEX), 20:00 (CHI/BOL/VEN) y 21:00 (ARG/URU). Si quieres ver el partido Ecuador vs. Curazao en vivo y en directo desde tu Smart TV, laptop, tablet o celular, aquí encontrarás la guía actualizada de señales oficiales de TV y plataformas online legales, te comparto una lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir el juego desde cualquier plataforma en le lugar que te encuentres.

Verifique en qué canal pasan el partido Ecuador vs. Curazao en vivo hoy por la Copa Mundial 2026. Opciones completas de televisión por cable, señal abierta y canales de TV online en EE.UU., México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Verifique en qué canal pasan el partido Ecuador vs. Curazao en vivo hoy por la Copa Mundial 2026. Opciones completas de televisión por cable, señal abierta y canales de TV online en EE.UU., México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Qué canales TV transmiten el partido Ecuador vs. Curazao EN VIVO por señal abierta y Online?

Para ver el Ecuador vs. Curazao por la Fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026, los derechos siguen el esquema general de la Copa: TV abierta local + señales de cable/satélite + OTT oficiales (Disney+ Premium, Paramount+, DGO, ViX, Peacock, etc.).

País / RegiónCanales de TV (abierta / cable / satélite)Plataformas de streaming / apps oficiales
ParaguayGEN, Trece-
ArgentinaDIRECTV Sports (DSports) Flow Sports, DGO (DirecTV), Paramount+
Brasil--CazéTV (YouTube/OTT), Disney+ Premium (partidos seleccionados)
ChileDSports DGO, Paramount+ (según acuerdos locales)
ColombiaWin Sports, DIRECTV Sports, Radio Nacional de ColombiaWin Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
PerúDIRECTV Sports DGO, Paramount+
EcuadorTeleamazonas, DIRECTV Sports Teleamazonas Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
BoliviaEntel TV, Tigo Sports Tigo Sports App, plataformas propias de los operadores, DGO
UruguayDIRECTV Sports AUF TV, DGO, Paramount+
VenezuelaDIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium, inter
México-ViX / ViX Premium (Pase Mundial)
CentroaméricaTigo Sports y canales abiertos licenciados localmente Tigo Sports App, DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según país)
Estados UnidosFOX, FS1/FOX One (inglés), Telemundo, Universo (español) Peacock (español), apps de FOX Sports y Telemundo, FuboTV, Sling TV
CanadáBell Media (TSN, CTV, RDS) TSN Direct, RDS Direct, CTV app, plataformas OTT de Bell Media
España-DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+
Resto de Sudamérica*DSports (DIRECTV) + canales abiertos licenciados en cada país DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según contrato local)

En Ecuador, el partido se podrá seguir por canales nacionales como Telamazonas, además de DIRECTV Sports para quienes tengan televisión de paga. En paralelo, estarán disponibles opciones online como la app de Tigo Sports, las plataformas digitales de los canales abiertos, DGO (DirecTV) y servicios OTT como Disney+ Premium o Paramount+, dependiendo del paquete contratado.

En el resto de Sudamérica, el esquema es similar: en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela, la señal central del Mundial la lleva DIRECTV Sports (DSports) y se complementa con canales abiertos locales (Telefe o TV Pública en Argentina, Chilevisión en Chile, Caracol y RCN en Colombia, América TV en Perú, Teleamazonas en Ecuador, Red Uno y Unitel en Bolivia, Canal 5 en Uruguay, entre otros). Para streaming, la combinación típica incluye DGO, las apps de los canales de TV abierta y plataformas como Disney+ Premium y Paramount+, que emiten una parte del paquete mundialista.

México y Centroamérica siguen la línea Canal 5, Las Estrellas, TUDN y Azteca 7 en TV; por otro, ViX / ViX Premium (Pase Mundial) y las apps de TUDN y Azteca Deportes para ver el duelo por internet. En Estados Unidos, los derechos están repartidos entre FOX y FS1/FOX One para la transmisión en inglés, y Telemundo/Universo para la señal en español; en streaming, el usuario puede optar por Peacock (español) y por las apps de FOX Sports o servicios como FuboTV o Sling TV. Canadá, por su parte, concentra la cobertura en Bell Media a través de TSN, CTV y RDS, con sus correspondientes plataformas TSN Direct, RDS Direct y CTV app.

Señal de Ecuador vs. Curazao desde Colombia vía Win Sports, este sábado 20 de junio, por la Jornada 2 del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de Ecuador vs. Curazao desde Colombia vía Win Sports, este sábado 20 de junio, por la Jornada 2 del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao HOY 20 de junio por el Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido Ecuador vs. Curazao EN VIVO ONLINE hoy, sábado 20 de junio, por la Jornada 2 del Grupo E del Copa Mundial 2026.

País / RegiónHora local del partido
México18:00 (6:00 p. m.)
Paraguay21:00 (9:00 p. m.)
Argentina21:00 (9:00 p. m.)
Uruguay21:00 (9:00 p. m.)
Chile20:00
Bolivia20:00
Venezuela20:00
Perú19:00 (7:00 p. m.)
Colombia19:00 (7:00 p. m.)
Ecuador19:00 (7:00 p. m.)
Estados Unidos (Washington D. C., ET)20:00 (8:00 p. m.)
Estados Unidos (Centro, CT)19:00 (7:00 p. m.) aprox., referencia −1 h vs. ET
Estados Unidos (Montaña, MT)18:00 (6:00 p. m.) aprox., referencia −2 h vs. ET
Estados Unidos (Pacífico, PT – California)17:00 (5:00 p. m.), sede del partido
España (península)02:00 (2:00 a. m. del día siguiente) aprox., referencia +5 h vs. Argentina
Curazao20:00 (8:00 p. m.)
TELEAMAZONAS, DIRECTV, TELEMUNDO y ESPN EN VIVO - ver partido Ecuador vs. Curazao por TV y Online | Fútbol | VIDEO
Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS