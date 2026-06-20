Las selecciones de fútbol de Ecuador y Curazao se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este sábado 20 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, a partir de las 19:00 (COL/ECU/PER), 18:00 (MEX), 20:00 (CHI/BOL/VEN) y 21:00 (ARG/URU) . Si quieres ver el partido Ecuador vs. Curazao en vivo y en directo desde tu Smart TV, laptop, tablet o celular, aquí encontrarás la guía actualizada de señales oficiales de TV y plataformas online legales, te comparto una lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir el juego desde cualquier plataforma en le lugar que te encuentres.

Verifique en qué canal pasan el partido Ecuador vs. Curazao en vivo hoy por la Copa Mundial 2026. Opciones completas de televisión por cable, señal abierta y canales de TV online en EE.UU., México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Qué canales TV transmiten el partido Ecuador vs. Curazao EN VIVO por señal abierta y Online?

Para ver el Ecuador vs. Curazao por la Fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026, los derechos siguen el esquema general de la Copa: TV abierta local + señales de cable/satélite + OTT oficiales (Disney+ Premium, Paramount+, DGO, ViX, Peacock, etc.).

País / Región Canales de TV (abierta / cable / satélite) Plataformas de streaming / apps oficiales Paraguay GEN, Trece - Argentina DIRECTV Sports (DSports) Flow Sports, DGO (DirecTV), Paramount+ Brasil -- CazéTV (YouTube/OTT), Disney+ Premium (partidos seleccionados) Chile DSports DGO, Paramount+ (según acuerdos locales) Colombia Win Sports, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia Win Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Perú DIRECTV Sports DGO, Paramount+ Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Sports Teleamazonas Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Bolivia Entel TV, Tigo Sports Tigo Sports App, plataformas propias de los operadores, DGO Uruguay DIRECTV Sports AUF TV, DGO, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium, inter México - ViX / ViX Premium (Pase Mundial) Centroamérica Tigo Sports y canales abiertos licenciados localmente Tigo Sports App, DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según país) Estados Unidos FOX, FS1/FOX One (inglés), Telemundo, Universo (español) Peacock (español), apps de FOX Sports y Telemundo, FuboTV, Sling TV Canadá Bell Media (TSN, CTV, RDS) TSN Direct, RDS Direct, CTV app, plataformas OTT de Bell Media España - DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+ Resto de Sudamérica* DSports (DIRECTV) + canales abiertos licenciados en cada país DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según contrato local)

En Ecuador, el partido se podrá seguir por canales nacionales como Telamazonas, además de DIRECTV Sports para quienes tengan televisión de paga. En paralelo, estarán disponibles opciones online como la app de Tigo Sports, las plataformas digitales de los canales abiertos, DGO (DirecTV) y servicios OTT como Disney+ Premium o Paramount+ , dependiendo del paquete contratado.

En el resto de Sudamérica, el esquema es similar: en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela, la señal central del Mundial la lleva DIRECTV Sports (DSports) y se complementa con canales abiertos locales (Telefe o TV Pública en Argentina, Chilevisión en Chile, Caracol y RCN en Colombia, América TV en Perú, Teleamazonas en Ecuador, Red Uno y Unitel en Bolivia, Canal 5 en Uruguay, entre otros) . Para streaming, la combinación típica incluye DGO, las apps de los canales de TV abierta y plataformas como Disney+ Premium y Paramount+, que emiten una parte del paquete mundialista.

México y Centroamérica siguen la línea Canal 5, Las Estrellas, TUDN y Azteca 7 en TV; por otro, ViX / ViX Premium (Pase Mundial) y las apps de TUDN y Azteca Deportes para ver el duelo por internet. En Estados Unidos, los derechos están repartidos entre FOX y FS1/FOX One para la transmisión en inglés, y Telemundo/Universo para la señal en español; en streaming, el usuario puede optar por Peacock (español) y por las apps de FOX Sports o servicios como FuboTV o Sling TV. Canadá, por su parte, concentra la cobertura en Bell Media a través de TSN, CTV y RDS, con sus correspondientes plataformas TSN Direct, RDS Direct y CTV app.

Señal de Ecuador vs. Curazao desde Colombia vía Win Sports, este sábado 20 de junio, por la Jornada 2 del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao HOY 20 de junio por el Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido Ecuador vs. Curazao EN VIVO ONLINE hoy, sábado 20 de junio, por la Jornada 2 del Grupo E del Copa Mundial 2026 .

País / Región Hora local del partido México 18:00 (6:00 p. m.) Paraguay 21:00 (9:00 p. m.) Argentina 21:00 (9:00 p. m.) Uruguay 21:00 (9:00 p. m.) Chile 20:00 Bolivia 20:00 Venezuela 20:00 Perú 19:00 (7:00 p. m.) Colombia 19:00 (7:00 p. m.) Ecuador 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos (Washington D. C., ET) 20:00 (8:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 19:00 (7:00 p. m.) aprox., referencia −1 h vs. ET Estados Unidos (Montaña, MT) 18:00 (6:00 p. m.) aprox., referencia −2 h vs. ET Estados Unidos (Pacífico, PT – California) 17:00 (5:00 p. m.), sede del partido España (península) 02:00 (2:00 a. m. del día siguiente) aprox., referencia +5 h vs. Argentina Curazao 20:00 (8:00 p. m.)

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)