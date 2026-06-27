Por la Fecha 3 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026, las selecciones de Colombia y Portugal se enfrentarán este sábado 27 de junio en el Estadio Miami. El partido, que muy probablemente cuente con Luis Díaz desde el arranque, es imperdible. Por esa razón, aquí te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia - Portugal en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Colombia - Portugal por el Mundial de Fútbol 2026 este sábado 27 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:30 pm
- Estados Unidos (CT): 6:30 pm
- Estados Unidos (MT): 5:30 pm
- Estados Unidos (PT): 4:30 pm
- España: 1:00 am del domingo 28 de junio
- México (CDMX): 5:30 pm
- Puerto Rico: 7:30 pm
- República Dominicana: 7:30 pm
- Panamá: 6:30 pm
- Costa Rica: 5:30 pm
- El Salvador: 5:30 pm
- Guatemala: 5:30 pm
- Honduras: 5:30 pm
- Nicaragua: 5:30 pm
- Argentina: 8:30 pm
- Brasil (Brasilia): 8:30 pm
- Uruguay: 8:30 pm
- Chile (Santiago): 7:30 pm
- Paraguay: 8:30 pm
- Bolivia: 7:30 pm
- Venezuela: 7:30 pm
- Ecuador: 6:30 pm
- Perú: 6:30 pm
- Colombia: 6:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia - Portugal?
Este sábado 27 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia - Portugal por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Disney+ Premium Sur, ditu
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX, FOX Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes, ViX