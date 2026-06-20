El Estadio Toronto será escenario de un partido vibrante este sábado 20 de junio, cuando se enfrenten Alemania y Costa de Marfil por la Fecha 2 del Grupo E del Mundial FIFA 2026. Como se trata de un duelo imperdible, te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Alemania vs. Costa de Marfil en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial de Fútbol 2026 este sábado 20 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 10:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Alemania vs. Costa de Marfil?
Este sábado 20 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: SportTV, Globo, GloboPlay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Disney+ Premium Brazil, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes