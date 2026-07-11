Un partidazo. Argentina enfrentará a Suiza hoy sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium (Estadio Kansas City), Kansas City, Misuri, Estados Unidos, a las 22:00 horas (horario de Buenos Aires). Tras la emotiva victoria ante Egipto, donde la Albiceleste dio vuelta al marcador en menos de 30 minutos (estaba 2-0 abajo en el marcador), el equipo de Scaloni se alista para otra gesta. Con Lionel Messi como su referente y principal carta de gol, la actual campeona del mundo se medirá contra una de las defensas más sólidas del campeonato.

Suiza es un equipo que se sabe defender sin el balón. No se preocupa por ceder el protagonismo a su rival. En la ofensiva cuenta con jugadores rápidos que pueden sorprender a la defensa contrincante con su eficacia de cara al gol. Granit Xhaka es el principal referente.

Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO, que llevarán en vivo toda la cobertura desde California.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

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Argentina enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y aquí te cuento cuáles son los canales de TV para seguir la transmisión minuto a minuto. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini)

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Argentina vs. Suiza?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre Argentina contra Suiza por los cuartos de final. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Argentina vs. Suiza?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

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