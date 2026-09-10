El sueño de obtener su segunda Copa Sudamericana 2026 continúa vigente y más fuerte que nunca. Este jueves 10 de septiembre, Cienciano enfrentará a City Torque en los cuartos de final ida, donde los cusqueños buscarán iniciar la serie con una ventaja a su favor para el cierre de la próxima semana en Uruguay. No te pierdas el partido de Cienciano vs. City Torque vía DIRECTV, a partir de las 19:30 horas Lima o 21:30 horas Uruguay.
¿Dónde ver el partido Cienciano vs. City Torque por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro Cienciano vs. City Torque por Copa Sudamericana 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).
Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.
¿Cómo ver DSports en DIRECTV?
Para ver el partido Cienciano vs. City Torque por Copa Sudamericana 2026 por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:
- Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).
- Sintonizarlo el martes 8 de septiembre a la hora correspondiente de tu país.
- Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.
¿Cómo ver DGO online?
Si prefieres seguir el encuentro Cienciano vs. City Torque por Copa Sudamericana 2026 por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:
- Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.
- Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.
- Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.
- Busca el evento ‘Cienciano vs. City Torque por Copa Sudamericana 2026’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.
Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.
Cienciano vs. City Torque por Copa Sudamericana 2026: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Lugar: Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco, Perú
- Horario: 19:30 horas Lima
- Canal TV: DirecTV
- Streaming: DGo