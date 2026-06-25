La selección de Ecuador afrontará este jueves el partido más importante de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrente a Alemania en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 15:00 horas de Ecuador (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT). El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece necesita una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final, mientras que la Mannschaft llega con el liderato del Grupo E asegurado y buscará cerrar la primera ronda con puntaje perfecto.

La Tri confiará en el liderazgo de Moisés Caicedo, la experiencia goleadora de Enner Valencia, el desequilibrio de Gonzalo Plata y la solidez defensiva de Willian Pacho y Piero Hincapié para intentar conseguir un resultado histórico frente a una de las grandes favoritas al título mundial.

¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos cómo seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

Los abonados de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir todas las incidencias del compromiso entre Ecuador y Alemania correspondiente a la tercera jornada del Grupo E.

La transmisión estará disponible a través de los siguientes canales:

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y el mejor resumen de la jornada mundialista.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Ecuador vs. Alemania?

También podrás seguir el partido mediante DIRECTV GO (DGO), la plataforma oficial de streaming de DIRECTV que transmite los principales encuentros del Mundial FIFA 2026.

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Dispositivos compatibles con DGO

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Ecuador vs. Alemania?

La señal de DSports estará disponible para los suscriptores de DIRECTV en la mayor parte de Sudamérica.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Alemania, por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.

Ecuador vs. Alemania, por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Horario en el mundo:

Ecuador, Colombia y Perú: 3:00 p.m.

Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT

Venezuela y Chile: 4:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Ecuador afronta una auténtica final en el Mundial 2026. Después de sumar apenas un punto en las dos primeras jornadas, la Tri está obligada a derrotar a Alemania y esperar una combinación favorable de resultados para mantenerse con opciones de avanzar a la fase eliminatoria. La Mannschaft, ya clasificada como líder del Grupo E, intentará extender su racha perfecta antes del inicio de los dieciseisavos de final. Sigue toda la cobertura por DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO y DGO ONLINE desde Nueva Jersey.

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)