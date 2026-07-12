Mira la transmisión de Conor McGregor vs. Max Holloway 2 EN VIVO para seguir el evento UFC 329 de este sábado 11 de julio, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Mira la transmisión de Conor McGregor vs. Max Holloway 2 EN VIVO para seguir el evento UFC 329 de este sábado 11 de julio, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Este sábado 11 de julio, el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 paralizará el mundo y marcará el regreso a los octágonos de uno de los mejores peleadores de todos los tiempos en la división de peso ligero. El evento se llevará a cabo en el T-Mobile de Las Vegas, que estará copado de público para poder ver esta crtelera, que también contará con peleadores como Paddy Pimblett vs. Saint Denis en la pelea coestelar. A continuación, te dejo con los hroarios, cartelera y dónde ver el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2.

Cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Cartelera estelar

  • Conor McGregor vs. Max Holloway 2 (peso wélter) – Evento principal
  • Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett (peso ligero)
  • Cory Sandhagen vs. Mario Bautista (peso gallo)
  • Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh (peso mosca)
  • King Green vs. Terrance McKinney (peso ligero)

Preliminares

  • Nikita Krylov vs. Robert Whittaker (peso semipesado)
  • Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez (peso gallo)
  • Gable Steveson vs. Elisha Ellison (peso pesado)
  • Luke Riley vs. Yizha (peso pluma)

Primeras preliminares

  • Wang Cong vs. Bruna Brasil (peso mosca femenino)
  • Alessandro Costa vs. Jimmy Flick (peso mosca)
  • Farid Basharat vs. Vinicius Oliveira (peso gallo)
  • Ryan Gandra vs. Zachary Reese (peso mediano)

Horarios del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

La hora estimada del evento del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 será el siguiente:

  • Primeras preliminares: 5:00 p.m. ET
  • Preliminares: 7:00 p.m. ET
  • Cartelera estelar: 9:00 p.m. ET
  • McGregor vs. Holloway: 11:50 p.m. ET
País / RegiónPrimeras preliminaresPreliminaresCartelera estelarMcGregor vs. Holloway 2 (estimado)
🇦🇷 Argentina18:0020:0022:0000:45 (domingo)
Chile17:0019:0021:0023:45
Colombia16:0018:0020:0022:45
Ecuador16:0018:0020:0022:45
España (península)23:0001:00 (domingo)03:00 (domingo)05:45 (domingo)
México (CDMX)15:0017:0019:0021:45
Centroamérica15:0017:0019:0021:45
Paraguay17:0019:0021:0023:45
Perú16:0018:0020:0022:45
Puerto Rico17:0019:0021:0023:45
República Dominicana17:0019:0021:0023:45
Uruguay18:0020:0022:0000:45 (domingo)
Venezuela17:0019:0021:0023:45

¿Dónde ver el evento UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO y EN DIRECTO?

Aquí te dejo con toda la información sobre dónde puedes ver el evento UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, que se llevará a cabo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.

País / RegiónCanal / Plataforma de transmisión
ArgentinaParamount+
ChileParamount+
ColombiaParamount+
EcuadorParamount+
EspañaHBO Max (con el complemento Deportes/DAZN)
MéxicoParamount+
CentroaméricaParamount+
ParaguayParamount+
PerúParamount+
Puerto RicoParamount+
República DominicanaParamount+
UruguayParamount+
VenezuelaParamount+
  • En España, la transmisión en directo estará disponible mediante HBO Max con el paquete Deportes (DAZN), que incluye la cobertura de UFC.
  • En la mayor parte de Latinoamérica, el evento se emitirá exclusivamente a través de Paramount+, incluyendo las primeras preliminares, preliminares y la cartelera estelar.
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