Este sábado 11 de julio, el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 paralizará el mundo y marcará el regreso a los octágonos de uno de los mejores peleadores de todos los tiempos en la división de peso ligero. El evento se llevará a cabo en el T-Mobile de Las Vegas, que estará copado de público para poder ver esta crtelera, que también contará con peleadores como Paddy Pimblett vs. Saint Denis en la pelea coestelar. A continuación, te dejo con los hroarios, cartelera y dónde ver el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2.
Cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
Cartelera estelar
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2 (peso wélter) – Evento principal
- Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett (peso ligero)
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista (peso gallo)
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh (peso mosca)
- King Green vs. Terrance McKinney (peso ligero)
Preliminares
- Nikita Krylov vs. Robert Whittaker (peso semipesado)
- Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez (peso gallo)
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison (peso pesado)
- Luke Riley vs. Yizha (peso pluma)
Primeras preliminares
- Wang Cong vs. Bruna Brasil (peso mosca femenino)
- Alessandro Costa vs. Jimmy Flick (peso mosca)
- Farid Basharat vs. Vinicius Oliveira (peso gallo)
- Ryan Gandra vs. Zachary Reese (peso mediano)
Horarios del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
La hora estimada del evento del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 será el siguiente:
- Primeras preliminares: 5:00 p.m. ET
- Preliminares: 7:00 p.m. ET
- Cartelera estelar: 9:00 p.m. ET
- McGregor vs. Holloway: 11:50 p.m. ET
|País / Región
|Primeras preliminares
|Preliminares
|Cartelera estelar
|McGregor vs. Holloway 2 (estimado)
|🇦🇷 Argentina
|18:00
|20:00
|22:00
|00:45 (domingo)
|Chile
|17:00
|19:00
|21:00
|23:45
|Colombia
|16:00
|18:00
|20:00
|22:45
|Ecuador
|16:00
|18:00
|20:00
|22:45
|España (península)
|23:00
|01:00 (domingo)
|03:00 (domingo)
|05:45 (domingo)
|México (CDMX)
|15:00
|17:00
|19:00
|21:45
|Centroamérica
|15:00
|17:00
|19:00
|21:45
|Paraguay
|17:00
|19:00
|21:00
|23:45
|Perú
|16:00
|18:00
|20:00
|22:45
|Puerto Rico
|17:00
|19:00
|21:00
|23:45
|República Dominicana
|17:00
|19:00
|21:00
|23:45
|Uruguay
|18:00
|20:00
|22:00
|00:45 (domingo)
|Venezuela
|17:00
|19:00
|21:00
|23:45
¿Dónde ver el evento UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO y EN DIRECTO?
Aquí te dejo con toda la información sobre dónde puedes ver el evento UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, que se llevará a cabo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.
|País / Región
|Canal / Plataforma de transmisión
|Argentina
|Paramount+
|Chile
|Paramount+
|Colombia
|Paramount+
|Ecuador
|Paramount+
|España
|HBO Max (con el complemento Deportes/DAZN)
|México
|Paramount+
|Centroamérica
|Paramount+
|Paraguay
|Paramount+
|Perú
|Paramount+
|Puerto Rico
|Paramount+
|República Dominicana
|Paramount+
|Uruguay
|Paramount+
|Venezuela
|Paramount+
- En España, la transmisión en directo estará disponible mediante HBO Max con el paquete Deportes (DAZN), que incluye la cobertura de UFC.
- En la mayor parte de Latinoamérica, el evento se emitirá exclusivamente a través de Paramount+, incluyendo las primeras preliminares, preliminares y la cartelera estelar.