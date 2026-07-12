Este sábado 11 de julio, el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 paralizará el mundo y marcará el regreso a los octágonos de uno de los mejores peleadores de todos los tiempos en la división de peso ligero. El evento se llevará a cabo en el T-Mobile de Las Vegas, que estará copado de público para poder ver esta crtelera, que también contará con peleadores como Paddy Pimblett vs. Saint Denis en la pelea coestelar. A continuación, te dejo con los hroarios, cartelera y dónde ver el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 .

Cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Cartelera estelar

Conor McGregor vs. Max Holloway 2 (peso wélter) – Evento principal

Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett (peso ligero)

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista (peso gallo)

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh (peso mosca)

King Green vs. Terrance McKinney (peso ligero)

Preliminares

Nikita Krylov vs. Robert Whittaker (peso semipesado)

Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez (peso gallo)

Gable Steveson vs. Elisha Ellison (peso pesado)

Luke Riley vs. Yizha (peso pluma)

Primeras preliminares

Wang Cong vs. Bruna Brasil (peso mosca femenino)

Alessandro Costa vs. Jimmy Flick (peso mosca)

Farid Basharat vs. Vinicius Oliveira (peso gallo)

Ryan Gandra vs. Zachary Reese (peso mediano)

Horarios del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

La hora estimada del evento del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 será el siguiente:

Primeras preliminares: 5:00 p.m. ET

5:00 p.m. ET Preliminares: 7:00 p.m. ET

7:00 p.m. ET Cartelera estelar: 9:00 p.m. ET

9:00 p.m. ET McGregor vs. Holloway: 11:50 p.m. ET

País / Región Primeras preliminares Preliminares Cartelera estelar McGregor vs. Holloway 2 (estimado) 🇦🇷 Argentina 18:00 20:00 22:00 00:45 (domingo) Chile 17:00 19:00 21:00 23:45 Colombia 16:00 18:00 20:00 22:45 Ecuador 16:00 18:00 20:00 22:45 España (península) 23:00 01:00 (domingo) 03:00 (domingo) 05:45 (domingo) México (CDMX) 15:00 17:00 19:00 21:45 Centroamérica 15:00 17:00 19:00 21:45 Paraguay 17:00 19:00 21:00 23:45 Perú 16:00 18:00 20:00 22:45 Puerto Rico 17:00 19:00 21:00 23:45 República Dominicana 17:00 19:00 21:00 23:45 Uruguay 18:00 20:00 22:00 00:45 (domingo) Venezuela 17:00 19:00 21:00 23:45

¿Dónde ver el evento UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO y EN DIRECTO?

Aquí te dejo con toda la información sobre dónde puedes ver el evento UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, que se llevará a cabo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.

País / Región Canal / Plataforma de transmisión Argentina Paramount+ Chile Paramount+ Colombia Paramount+ Ecuador Paramount+ España HBO Max (con el complemento Deportes/DAZN) México Paramount+ Centroamérica Paramount+ Paraguay Paramount+ Perú Paramount+ Puerto Rico Paramount+ República Dominicana Paramount+ Uruguay Paramount+ Venezuela Paramount+

En España , la transmisión en directo estará disponible mediante HBO Max con el paquete Deportes (DAZN) , que incluye la cobertura de UFC.

, la transmisión en directo estará disponible mediante con el paquete , que incluye la cobertura de UFC. En la mayor parte de Latinoamérica, el evento se emitirá exclusivamente a través de Paramount+, incluyendo las primeras preliminares, preliminares y la cartelera estelar.