¡La Champions League paraliza al mundo y el duelo de vuelta entre Real Madrid y Manchester City promete ser una batalla histórica! Si buscas cómo ver este partidazo de octavos de final en vivo y en directo, prepárate para una noche de gala este martes en el Etihad Stadium. Tras el contundente 3-0 en la ida a favor de los blancos, el equipo de Pep Guardiola intentará una remontada épica frente a su afición. El pitazo inicial será este martes 17 de marzo a partir de las 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT, un choque de titanes que definirá quién avanza a los cuartos de final de la máxima competición de clubes europeos.

El Madrid llega con la confianza por las nubes después de una exhibición clínica en el Santiago Bernabéu, liderada por un Federico Valverde en estado de gracia. Los dirigidos por Álvaro Arbe no solo dominaron al City, sino que vienen de golear 4-1 al Elche en LaLiga, demostrando que su artillería pesada está lista para sentenciar la eliminatoria. Con una racha de tres victorias consecutivas, el “Rey de Europa” busca validar su jerarquía en Inglaterra. Por su parte, el City necesita apelar a la mística de su estadio para intentar revertir un déficit de tres goles que parece imposible, pero no para el vigente campeón de la Premier.

En cuanto a las formaciones probables, se espera que el Real Madrid repita su esquema sólido con Vinícius Jr. y Brahim Díaz en el ataque, buscando aprovechar los espacios que deje un City volcado al frente. Guardiola, por su parte, podría apostar por un once ultraofensivo liderado por Erling Haaland y Omar Marmoush desde el inicio para buscar el milagro temprano. La táctica será clave: mientras los merengues intentarán enfriar el juego con posesiones largas, los locales presionarán la salida para forzar el error.

Conoce los canales que transmiten Real Madrid vs. Man. City por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2026 desde México, España y Estados Unidos. (Fotos: AFP / Composición Gestión Mix)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2026?

La transmisión del juego de vuelta ade los octavos de final entre Real Madrid y Manchester City por la UEFA Champions League 2026 iniciará a partir de las 9:00 p.m. hora de España o desde las 2:00 p.m. hora de México. Aquí te dejo con todos los horarios para que puedas seguir este emocionante encuentro que se llevará a cabo en el Etihad Stadium.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Puerto Rico 4:00 p.m. República Dominicana 4:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal de TV transmite Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por Champions League?

Los canales de TV que van a transmitir el juego del Real Madrid vs. Manchester City por el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026 serán: ESPN en Latinoamérica; TNT Sports en México; DAZN en Estados Unidos; y Movistar Liga de Campeones desde España.

Estas son todas las señales oficiales que tienes para seguir el partido minuto a minuto desde el Etihad Stadium este martes 17 de marzo de 2026.

Mira a qué hora juega Real Madrid vs. Manchester City en vivo hoy en EE. UU., España y México. Consulta la guía de horarios de la Champions League 2026 para que no te pierdas ni un minuto de la acción en el campo. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver online Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por Champions League?

Sigue la transmisión del Real Madrid vs. Manchester City online desde España a través de Movistar+.

Mira desde México el partido del Real Madrid vs. Manchester City a través de HBO Max y TNT Go en cualquier plataforma streaming o SmarTV.

Sigue el partido del Real Madrid vs. Manchester City online a través de Disney Plus Premium desde cualquier parte de Latinoamérica.

En los Estados Unidos tendrás disponible en streaming la opción de Paramount+ para ver el Real Madrid vs. Manchester City de este 17 de marzo.

Formaciones probables Real Madrid vs. Manchester City

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Vinícius Júnior.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Abdukodir Khusanov, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Nico O’Reilly; Omar Marmoush, Erling Haaland.