La emoción de los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 continúa con el enfrentamiento entre Estados Unidos (Team USMNT) y Bosnia y Herzegovina. El conjunto norteamericano buscará aprovechar su condición de anfitrión para avanzar a los octavos de final, mientras que la selección europea intentará dar una de las sorpresas del torneo.

Si no quieres perderte este compromiso, aquí te contamos a qué hora juega Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, además de los canales de TV abierta y plataformas de streaming donde podrás seguir la transmisión EN VIVO. Los aficionados en México podrán verlo gratis por TV Azteca, mientras que en Estados Unidos habrá cobertura tanto en inglés como en español.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina hoy?

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se disputará por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

País Hora Estados Unidos (ET) 8:00 p.m. Estados Unidos (CT) 7:00 p.m. Estados Unidos (MT) 6:00 p.m. Estados Unidos (PT) 5:00 p.m. México (CDMX) 6:00 p.m. Guatemala 6:00 p.m. Honduras 6:00 p.m. El Salvador 6:00 p.m. Nicaragua 6:00 p.m. Costa Rica 6:00 p.m. Panamá 7:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Ecuador 7:00 p.m. Perú 7:00 p.m. Bolivia 8:00 p.m. Venezuela 8:00 p.m. Chile 8:00 p.m. Paraguay 9:00 p.m. Uruguay 9:00 p.m. Argentina 9:00 p.m. Brasil 9:00 p.m. España 2:00 a.m. (día siguiente)

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por país?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según el territorio. Estas son las principales opciones para seguir el encuentro.