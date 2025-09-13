El esperado combate entre Terence Crawford y Canelo Álvarez se llevó a cabo este sábado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, y puso a prueba a dos de los mejores pugilistas del mundo. La pelea estelar prometía emoción de principio a fin, con los títulos del peso supermediano en juego y una cartelera repleta de enfrentamientos que mantuvieron a los aficionados al borde del asiento.
Los fanáticos que siguieron la transmisión EN VIVO por Netflix y plataformas digitales pudieron presenciar cada round de manera directa, desde las preliminares hasta la pelea principal. La expectación por conocer al ganador creció a medida que avanzaban los minutos, con ambos boxeadores mostrando técnica, velocidad y resistencia en el ring.
Además de la pelea estelar, la cartelera incluyó combates que destacaron por la calidad de los contendientes y la intensidad de sus enfrentamientos. Cada resultado de la jornada fue relevante, ya que definió campeonatos parciales, dejó a nuevos talentos en evidencia y marcó momentos claves en la noche del boxeo.
Resultados de la pelea Terence Crawford vs. Canelo Álvarez
Cartelera completa
- Terence Crawford vs Canelo Álvarez – 12 rounds, supermediano indiscutible
- Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. – 10 rounds, superwelter
- Christian Mbilli vs Lester Martínez – 12 rounds, supermediano
- Mohammed Alakel vs John Ornelas – 6 rounds, superpluma
- Serhii Bohachuk vs Brandon Adams – 10 rounds, superwelter
- Ivan Dychko vs Jermaine Franklin Jr. – 10 rounds, pesado
- Steven Nelson vs Raiko Santana – 10 rounds, supermediano
- Reito Tsutsumi vs Javier Martínez – 6 rounds, superpluma
- Sultan Almohamed vs Martin Caraballo – 4 rounds, ligero
- Marco Verde vs Sona Akale – 6 rounds, supermediano