Terence Crawford vs. Canelo Álvarez: conoce todos los resultados de la cartelera en vivo desde Las Vegas. (Fotos: PxImages / Getty Images)
Andrés Manrique
El esperado combate entre Terence Crawford y Canelo Álvarez se llevó a cabo este sábado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, y puso a prueba a dos de los mejores pugilistas del mundo. La pelea estelar prometía emoción de principio a fin, con los títulos del peso supermediano en juego y una cartelera repleta de enfrentamientos que mantuvieron a los aficionados al borde del asiento.

Los fanáticos que siguieron la transmisión EN VIVO por Netflix y plataformas digitales pudieron presenciar cada round de manera directa, desde las preliminares hasta la pelea principal. La expectación por conocer al ganador creció a medida que avanzaban los minutos, con ambos boxeadores mostrando técnica, velocidad y resistencia en el ring.

Además de la pelea estelar, la cartelera incluyó combates que destacaron por la calidad de los contendientes y la intensidad de sus enfrentamientos. Cada resultado de la jornada fue relevante, ya que definió campeonatos parciales, dejó a nuevos talentos en evidencia y marcó momentos claves en la noche del boxeo.

Resultados de la pelea Terence Crawford vs. Canelo Álvarez

Cartelera completa

  • Terence Crawford vs Canelo Álvarez – 12 rounds, supermediano indiscutible
  • Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. – 10 rounds, superwelter
  • Christian Mbilli vs Lester Martínez – 12 rounds, supermediano
  • Mohammed Alakel vs John Ornelas – 6 rounds, superpluma
  • Serhii Bohachuk vs Brandon Adams – 10 rounds, superwelter
  • Ivan Dychko vs Jermaine Franklin Jr. – 10 rounds, pesado
  • Steven Nelson vs Raiko Santana – 10 rounds, supermediano
  • Reito Tsutsumi vs Javier Martínez – 6 rounds, superpluma
  • Sultan Almohamed vs Martin Caraballo – 4 rounds, ligero
  • Marco Verde vs Sona Akale – 6 rounds, supermediano
SOBRE EL AUTOR

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

