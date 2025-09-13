El esperado combate entre Terence Crawford y Canelo Álvarez se llevó a cabo este sábado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, y puso a prueba a dos de los mejores pugilistas del mundo. La pelea estelar prometía emoción de principio a fin, con los títulos del peso supermediano en juego y una cartelera repleta de enfrentamientos que mantuvieron a los aficionados al borde del asiento.

Los fanáticos que siguieron la transmisión EN VIVO por Netflix y plataformas digitales pudieron presenciar cada round de manera directa, desde las preliminares hasta la pelea principal. La expectación por conocer al ganador creció a medida que avanzaban los minutos, con ambos boxeadores mostrando técnica, velocidad y resistencia en el ring.

Además de la pelea estelar, la cartelera incluyó combates que destacaron por la calidad de los contendientes y la intensidad de sus enfrentamientos. Cada resultado de la jornada fue relevante, ya que definió campeonatos parciales, dejó a nuevos talentos en evidencia y marcó momentos claves en la noche del boxeo.

Resultados de la pelea Terence Crawford vs. Canelo Álvarez

Pelea Resultado Terence Crawford vs Canelo Álvarez Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. Christian Mbilli vs Lester Martínez Mohammed Alakel vs John Ornelas Serhii Bohachuk vs Brandon Adams Ivan Dychko vs Jermaine Franklin Jr. Steven Nelson vs Raiko Santana Reito Tsutsumi vs Javier Martínez Sultan Almohamed vs Martin Caraballo Marco Verde vs Sona Akale

Cartelera completa

Terence Crawford vs Canelo Álvarez – 12 rounds, supermediano indiscutible

– 12 rounds, supermediano indiscutible Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. – 10 rounds, superwelter

– 10 rounds, superwelter Christian Mbilli vs Lester Martínez – 12 rounds, supermediano

– 12 rounds, supermediano Mohammed Alakel vs John Ornelas – 6 rounds, superpluma

– 6 rounds, superpluma Serhii Bohachuk vs Brandon Adams – 10 rounds, superwelter

– 10 rounds, superwelter Ivan Dychko vs Jermaine Franklin Jr. – 10 rounds, pesado

– 10 rounds, pesado Steven Nelson vs Raiko Santana – 10 rounds, supermediano

– 10 rounds, supermediano Reito Tsutsumi vs Javier Martínez – 6 rounds, superpluma

– 6 rounds, superpluma Sultan Almohamed vs Martin Caraballo – 4 rounds, ligero

– 4 rounds, ligero Marco Verde vs Sona Akale – 6 rounds, supermediano