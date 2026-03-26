Arranca el Repechaje UEFA al Mundial 2026 y este jueves 26 de marzo se disputará el duelo entre Italia e Irlanda del Norte, dos naciones que buscarán un lugar en la próxima Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, que iniciará en el mes de junio. A continuación, revisa cuál es el resultado final y quién ganó el partido de Italia vs. Irlanda del Norte, que se ha disputado en el New Balance Arena de Bérgamo .

El partido Italia vs Irlanda del Norte, con motivo de la semifinal para la repesca del Mundial 2026 (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿Quién ganó Italia vs. Irlanda del Norte hoy por Repechaje al Mundial 2026?

Esta fue la primera fase del Torneo Clasificatorio en este Repechaje al Mundial 2026 entre Italia e Irlanda del Norte. El ganador estará enfrentando al ganador del partido de Gales vs. Bosnia, el próximo martes 31 de marzo, en donde conoceremos al clasificado para la Copa del Mundo. A continuación, conoce quién ganó el partido de Italia vs. Irlanda del Norte que se disputó este jueves 26 de marzo.

Partido Quién ganó el partido y resultado final Italia vs. Irlanda del Norte por Repechaje al Mundial 2026

Para este Mundial 2026, los cupos han aumentado y el Repechaje también ha cambiado su formato a uno Intercontinental, salvo Europa que tiene su propio sistema de Repechaje.

En el caso de la UEFA, esta Confederación cuenta con 4 cupos para el Mundial 2026 y este Repechaje tiene a selecciones que pocas veces hemos visto en esta ronda. Las naciones participantes son: Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia, Kosovo, Turquía, Eslovenia, Rumania, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Dinamarca, Macedonia, Chequia e Irlanda.

A diferencia del Torneo Clasificatorio intercontinental, aquí en la clasificación de la UEFA las 16 selecciones jugarán desde la primera fase y el día martes 31 de marzo se conocerán a los 4 clasificados para la Copa del Mundo 2026 a realizarse en Norteamérica en el mes de junio.