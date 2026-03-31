César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

Ahora mismo, en el Stadion “Bilino Polje”, se está disputando un emocionante partido. Estoy hablando del Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026. Todavía falta bastante para que acabe, pero recuerda lo siguiente: si te interesa conocer cómo quedó, no dudes en revisar esta nota.

El Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 es uno de los mejores partidos del martes 31 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)
El Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 es uno de los mejores partidos del martes 31 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora empezó EN VIVO el Italia vs. Bosnia y Herzegovina en distintos países del mundo?

El Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido muy importante para muchos fanáticos del fútbol. Por esa razón, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el compromiso en distintos países del mundo.

PaísesHorarios
Estados Unidos (ET)2:45 pm
Estados Unidos (CT)1:45 pm
Estados Unidos (MT)12:45 pm
Estados Unidos (PT)11:45 am
México (CDMX)12:45 pm
España8:45 pm
Italia8:45 pm
Puerto Rico2:45 pm
República Dominicana2:45 pm
Panamá1:45 pm
Costa Rica12:45 pm
El Salvador12:45 pm
Guatemala12:45 pm
Honduras12:45 pm
Nicaragua12:45 pm
Argentina3:45 pm
Brasil (Brasilia)3:45 pm
Uruguay3:45 pm
Chile (Santiago)3:45 pm
Paraguay3:45 pm
Bolivia2:45 pm
Venezuela2:45 pm
Ecuador1:45 pm
Perú1:45 pm
Colombia1:45 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Italia vs. Bosnia y Herzegovina?

Este martes 31 de marzo se puede ver el Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

PaísesCanales TV y servicios de streaming
Estados UnidosFox Sports 1, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, fuboTV, ViX
MéxicoSky Sports México, Sky+, Izzi
ItaliaRAI 1, RaiPlay
AlemaniaDAZN Deutschland
ArgentinaESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
BrasilSporTV, GloboPlay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
ColombiaESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
UruguayESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
PerúESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
ChileESPN Chile, Disney+ Premium Chile
EcuadorESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
BoliviaESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
VenezuelaESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
Puerto RicoFox Sports 1, ViX, NAICOM
Costa RicaESPN Norte, Disney+ Premium Norte
El SalvadorESPN Norte, Disney+ Premium Norte
NicaraguaESPN Norte, Disney+ Premium Norte
República DominicanaESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Resultado final del Italia vs. Bosnia y Herzegovina

En este punto de la nota conocerás cómo quedó el partido Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026. Apenas acabe el compromiso, se compartirá el marcador final del encuentro, indicando qué selección clasificó al máximo certamen de selecciones.

ItaliaBosnia y Herzegovina
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS