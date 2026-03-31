Ahora mismo, en el Stadion “Bilino Polje”, se está disputando un emocionante partido. Estoy hablando del Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026. Todavía falta bastante para que acabe, pero recuerda lo siguiente: si te interesa conocer cómo quedó, no dudes en revisar esta nota.
¿A qué hora empezó EN VIVO el Italia vs. Bosnia y Herzegovina en distintos países del mundo?
El Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido muy importante para muchos fanáticos del fútbol. Por esa razón, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el compromiso en distintos países del mundo.
|Países
|Horarios
|Estados Unidos (ET)
|2:45 pm
|Estados Unidos (CT)
|1:45 pm
|Estados Unidos (MT)
|12:45 pm
|Estados Unidos (PT)
|11:45 am
|México (CDMX)
|12:45 pm
|España
|8:45 pm
|Italia
|8:45 pm
|Puerto Rico
|2:45 pm
|República Dominicana
|2:45 pm
|Panamá
|1:45 pm
|Costa Rica
|12:45 pm
|El Salvador
|12:45 pm
|Guatemala
|12:45 pm
|Honduras
|12:45 pm
|Nicaragua
|12:45 pm
|Argentina
|3:45 pm
|Brasil (Brasilia)
|3:45 pm
|Uruguay
|3:45 pm
|Chile (Santiago)
|3:45 pm
|Paraguay
|3:45 pm
|Bolivia
|2:45 pm
|Venezuela
|2:45 pm
|Ecuador
|1:45 pm
|Perú
|1:45 pm
|Colombia
|1:45 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Italia vs. Bosnia y Herzegovina?
Este martes 31 de marzo se puede ver el Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
|Países
|Canales TV y servicios de streaming
|Estados Unidos
|Fox Sports 1, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, fuboTV, ViX
|México
|Sky Sports México, Sky+, Izzi
|Italia
|RAI 1, RaiPlay
|Alemania
|DAZN Deutschland
|Argentina
|ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
|Brasil
|SporTV, GloboPlay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
|Colombia
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Uruguay
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
|Perú
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
|Chile
|ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
|Ecuador
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
|Venezuela
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Puerto Rico
|Fox Sports 1, ViX, NAICOM
|Costa Rica
|ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
|El Salvador
|ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
|Nicaragua
|ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
|República Dominicana
|ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
Resultado final del Italia vs. Bosnia y Herzegovina
En este punto de la nota conocerás cómo quedó el partido Italia vs. Bosnia y Herzegovina por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026. Apenas acabe el compromiso, se compartirá el marcador final del encuentro, indicando qué selección clasificó al máximo certamen de selecciones.
|Italia
|Bosnia y Herzegovina