En este preciso momento, Francia y Senegal miden fuerzas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por la Jornada 1 del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026. El partido es emocionante y en esta nota podrás saber el resultado final del mismo.

El Francia vs. Senegal por el Grupo I del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora inició EN VIVO el Francia vs. Senegal en distintos países del mundo?

El juego Francia vs. Senegal por el Grupo I del Mundial de Fútbol 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Francia vs. Senegal?

Este martes 16 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Francia vs. Senegal por el Grupo I del Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360, Disney+ Premium Chile

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS Go, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

Resultado final del Francia vs. Senegal

En este punto de la nota se podrá saber el resultado final del partido Francia vs. Senegal por la Fecha 1 del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026.