Dos gigantes de la Major League Soccer (MLS) se enfrentarán en un duelo de alto voltaje por los octavos de final de la Leagues Cup 2024. El Inter Miami de Lionel Messi, vigente campeón, se medirá ante el Columbus Crew, último campeón del torneo de fútbol profesional estadounidense, este martes 13 de agosto en el Lower.com Field de Ohio.

Este encuentro promete ser un choque de estilos y de grandes figuras, donde tanto el equipo de Gerardo Martino como el conjunto de Wilfried Nancy buscarán demostrar su superioridad y avanzar a la siguiente ronda del torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX y la MLS.

El duelo entre Miami y Columbus es un enfrentamiento entre dos equipos con identidades bien definidas. Las Garzas de Florida cuentan con un ataque poderoso liderado por Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y compañía, mientras que The Crew de Ohio destacan por su solidez defensiva y su juego colectivo.

Ambos equipos llegan a este encuentro en un buen momento y con la ilusión de levantar el trofeo. La localía de Columbus Crew Soccer Club podría ser un factor clave para quedarse con el triunfo y clasificar a la siguiente ronda, pero el talento individual del Inter Miami CF podría inclinar la balanza a su favor.

¿Cómo ver Columbus Crew vs. Inter Miami por Leagues Cup 2024 por streaming vía MLS Season Pass?

¿Cómo ver Columbus Crew vs. Inter Miami por Leagues Cup 2024 por streaming vía Apple TV?

¿Dónde ver los partidos de la Leagues Cup 2024 en vivo y online?

Además de las apps de MLSoccer.com (en inglés), MLSes.com (en español) y el MLS Season Pass de Apple TV, la plataforma oficial para disfrutar de todos los 77 partidos de la Leagues Cup 2024 es el MLS Season Pass en Apple TV. Este servicio de streaming te ofrece acceso a todos los encuentros, incluyendo los playoffs de la MLS. Para suscribirte al MLS Season Pass, puedes optar por un plan mensual de $14.99 USD o un plan anual de $49 USD. Si prefieres una opción más económica, puedes aprovechar la oferta de $12.99 USD al mes o $39 USD al año si te suscribes a otros servicios de Apple.

¿Cómo ver la Leagues Cup si no tengo Apple TV? No te preocupes, existen otras alternativas para disfrutar de algunos de los partidos más destacados de la Leagues Cup. TelevisaUnivision, FOX Sports (FS1), The Sports Network (TSN) y Réseau des sports (RDS) cuentan con los derechos de transmisión en vivo para algunos de los encuentros más importantes, especialmente durante la fase de grupos. Sin embargo, para tener acceso a todos los partidos y disfrutar de una experiencia completa, el MLS Season Pass es la opción recomendada.

Horarios del Columbus Crew vs. Inter Miami

Para disfrutar del partido Columbus Crew vs. Inter Miami por los octavos de final de la Leagues Cup 2024 desde Estados Unidos, a continuación te comparto la hora de inicio en países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa:

México: 4:30 p.m.

Colombia: 5:30 p.m.

Perú: 5:30 p.m.

Ecuador: 5:30 p.m.

Panamá: 5:30 p.m.

Chile: 6:30 p.m.

Venezuela: 6:30 p.m.

Bolivia: 6:30 p.m.

Puerto Rico: 6:30 p.m.

República Dominicana: 6:30 p.m.

Argentina: 7:30 p.m.

Brasil: 7:30 p.m.

Reino Unido: 11:30 p.m.

España: 00:30 a.m. del miércoles 14 de agosto

Francia: 00:30 a.m. del miércoles 14 de agosto

Horarios en Estados Unidos:

6:30 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este

5:30 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro

4:30 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña

3:30 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico