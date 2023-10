Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 empiezan este 28 de octubre y uno de los juegos más esperados es el Colombia vs Cuba en vivo. Cuba es la selección que más oros ha ganado a lo largo de la historia del béisbol (8va del mundo), mientras que Colombia se encuentra en el puesto número 16 del ranking WBSC y participó en el Clásico Mundial de Béisbol. A continuación, consulte las horas para ver por país y si te encuentras en los Estados Unidos (USA), entérate de la información precisa por cada estado.

Horarios para ver el Colombia vs Cuba por Juegos Panamericanos 2023

Desde el Parque Bicentenario de Cerrillos, Colombia vs Cuba se enfrentan al grupo B de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El encuentro se realizará este viernes 20 de octubre desde las 9:30 a.m. hora local (Chile); 8:30 a.m. hora de Washington D. C.

¿A qué hora ver, Colombia vs Cuba en vivo desde USA?

Colombia y Cuba se enfrentan este 20 de octubre en el Centro de Béisbol y Sóftbol, Parque Bicentenario de Cerrillos en Santiago de Chile, por la primera fecha del grupo B de los Juegos Panaméricanos 2023. A continuación, los horarios en USA para seguir el juego.

Horarios Estados de USA 11:30 a. m. ET (UTC-5) Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia, Virginia Occidental; Parcialmente: Florida, Indiana, Kentucky, Míchigan, Tennessee 10:30 a. m. CT (UTC-6) Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Luisiana, Minnesota, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Wisconsin; Parcialmente: Florida, Indiana, Kansas, Kentucky, Míchigan, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Texas 9:30 a. m. MT (UTC-7) Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming; Parcialmente: Idaho, Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Oregón, Dakota del Sur, Texas 8:30 a. m. PT (UTC-8) California, Nevada, Washington (estado); Parcialmente: Idaho, Oregón

¿Dónde mirar el Colombia vs Cuba en vivo por TV, cable y streaming?

Para ver los Juegos Panamericanos en todo el mundo, es a través de Panam Sports Channel, el canal oficial de Santiago 2023. De esta manera, podrás disfrutar del partido entre Colombia vs Cuba Dominicana de forma gratuita en línea o mediante su aplicación móvil, desde cualquier ubicación.

Canales TV ¿Dónde ver Panamá vs. R. Dominicana? TVN Señal abierta Canal 13 Señal abierta Chilevisión Señal abierta CDO Cable TNT Sports Cable Zapping TV Cable DSports / DGO Cable / Streaming Universidad de Chile TV Cable