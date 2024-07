El español Carlos Alcaraz (#3 del ranking ATP) y el serbio Novak Djokovic (#2) se enfrentarán en la final masculina de Wimbledon 2024 este domingo 14 de julio desde las 2 p.m. (hora de Londres) / 9:00 a.m. (hora del Este) / 6:00 a.m. (hora del Pacífico) en la cancha central del All England Lawn Tennis and Croquet Club en Londres, Reino Unido. Averigua aquí el horario por país, en qué canal TV ver el encuentro y cómo mirarlo vía streaming online.

Djokovic, de 37 años, buscará ante su verdugo del año pasado su vigésimoquinto Grand Slam y su octavo título en la hierba londinense tras imponerse en semifinales al italiano Lorenzo Musetti en tres sets por 6-4, 7-6(7/2) y 6-4. Alcaraz, de 21, llega a la última instancia de Wimbledon 2024 tras superar al ruso Daniil Medvedev en cuatro sets, por 6-7 (1/7), 6-3, 6-4 y 6-4.

En caso de victoria, ‘Nole‘, que se sometió a una operación de rodilla hace poco más de un mes y que sorprendió con su clasificación a su décima final de Wimbledon, subirá a 99 su total de torneos ganados, con lo que quedaría a uno del centenar. Asimismo, intentará elevar a 25 su récord de títulos de Grand Slam y ganar su noveno trofeo del torneo londinense.

Alcaraz también tiene la oportunidad de seguir inscribiendo su nombre en los libros de historia del tenis si logra derrotar a su rival de turno, con lo que igualaría en el palmarés de la competición a su compatriota Rafael Nadal (que se impuso en 2008 y 2010) y se convertiría en el primer español en revalidar título en el All England Club, así como el tercer tenista en este siglo en lograrlo, tras el propio Djokovic y el suizo Roger Federer.

Horario del partido Alcaraz vs Djokovic desde España y otras partes del mundo

Mira la transmisión de la final de Wimbledon 2024 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic desde España a partir de las 3:00 p.m. (hora peninsular) . Recuerda que el partido se jugará en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, localizado en el Reino Unido.

Si vives en México y quieres ver el partido Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic, puedes seguirla a partir de las 7:00 a.m. (hora de CDMX) . Ten en cuenta que hay mucho interés por lo que pueda hacer el español ante el popular ‘Nole‘ en la definición por la definición del tercer Grand Slam del calendario de tenis.

El inicio del partido Alcaraz vs Djokovic desde Argentina será a partir de las 10:00 a.m. , mientras que la hora pactada para que el partido Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic desde Chile empiece será a partir de las 9:30 a.m. .

Si te encuentras en Colombia y quieres ver la final de Wimbledon 2024 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic síguela a partir de las 8:00 a.m. . Sigue aquí el minuto a minuto.

Si vives en alguna ciudad de los Estados Unidos, el inicio del partido Alcaraz vs Djokovic por la final de Wimbledon 2024 es a partir de las 9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT . Aquí te dejamos la hora en la que podrás ver la transmisión del encuentro en otras zonas horarias:

PAÍS HORA Sídney (Australia) 11:00 p.m. Tokio (Japón) 10:00 p.m. Pekín (China) 9:00 p.m. Dubái (Emiratos Árabes Unidos) 5:00 p.m. París (Francia) 3:00 p.m. Río de Janeiro (Brasil) 10:00 a.m. Nueva York (Estados Unidos) 9:00 a.m. Chicago (Estados Unidos) 8:00 a.m. Denver (Estados Unidos) 7:00 a.m. Los Ángeles (Estados Unidos) 6:00 a.m.

En qué canal TV ver Alcaraz vs Djokovic por la final de Wimbledon 2024

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán por el título de Wimbledon 2024 este domingo 14 de julio a partir de las 2:00 p.m. (hora de Londres). Si te preguntas en qué canales de TV se transmite la final del tercer grand slam del año, en Latinoamérica se podrá ver por ESPN; en Estados Unidos por ABC y ESPN Deportes; y en España, por Movistar Plus+.

Cómo mirar Alcaraz vs Djokovic por la final de Wimbledon 2024 vía streaming Online

Si no tienes acceso a un televisor o prefieres ver el partido entre Alcaraz y Djokovic online, puedes hacerlo a través de los siguientes servicios de streaming: en Latinoamérica ingresa a Disney+; en Estados Unidos, por ESPN.com, ABC News y fubo.tv; y en España, por la aplicación de Movistar Plus+.

Si estás viajando o no puedes acceder a los servicios de streaming de tu país, puedes usar una VPN (Red Privada Virtual), que es una herramienta en línea segura que cifra el tráfico de Internet y lo encamina a través de un servidor situado en el lugar elegido. Esto hace que parezca que estás navegando desde ese lugar y te permite acceder a contenidos con restricciones geográficas. ¡Así podrás cambiar tu ubicación virtual y acceder a los servicios de streaming que deseas (por ejemplo, BBC iPlayer del Reino Unido) para disfrutar de la final de Wimbledon desde cualquier lugar del mundo!