La competición más prestigiosa del fútbol europeo está a la vuelta de la esquina. Mientras llega el ansiado momento para los grandes clubes de las ligas más importantes, la UEFA realiza este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la fase de liguilla de la Champions League , en el que estarán Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Betis y Villarreal como representantes españoles. ¿Cómo ver el sorteo EN VIVO y EN DIRECTO? Podrás seguir la cobertura por la señal de Disney+ Plan Premium desde las 11:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 12:00 en Chile; y 13:00 en Argentina y Uruguay.

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 se realizará el jueves 27 de agosto. Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver vía streaming online. (Foto: AFP/ Composición Mag)

¿A qué hora ver el sorteo de la UEFA Champions League 2026-2027?

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 se realizará el jueves 27 de agosto a las 18:00 HEC (hora de Europa Central). Será el evento que definirá los ocho rivales de cada club en la nueva fase liga.

País / región Hora local España 18:00 Francia 18:00 Italia 18:00 Alemania 18:00 Suiza 18:00 Reino Unido 17:00 Portugal 17:00 México 10:00 Colombia 11:00 Perú 11:00 Ecuador 11:00 Panamá 11:00 Venezuela 12:00 Bolivia 12:00 Estados Unidos (Miami / Nueva York) 12:00 Chile 12:00 Argentina 13:00 Uruguay 13:00 Paraguay 12:00 Brasil (Brasilia / São Paulo) 13:00 Estados Unidos (Los Ángeles) 09:00

¿Dónde ver el sorteo de la UEFA Champions League EN VIVO por TV y Streaming Online?

El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 será el jueves 27 de agosto a las 18:00 CEST, con señal oficial gratuita y opciones de TV/streaming según el país. Para Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 11:00 a. m.; en Argentina y Uruguay, a la 1:00 p. m.

País / territorio TV Streaming online Hora local Perú No se ha confirmado una señal de TV local específica Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis 11:00 a. m. Colombia No se ha confirmado una señal de TV local específica Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis 11:00 a. m. Ecuador No se ha confirmado una señal de TV local específica Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis 11:00 a. m. Argentina No se ha confirmado una señal de TV local específica Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis 1:00 p. m. Uruguay No se ha confirmado una señal de TV local específica Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis 1:00 p. m. Chile No se ha confirmado una señal de TV local específica Disney+ Plan Premium; UEFA.com y UEFA.tv gratis 12:00 p. m. México TNT Sports HBO Max; UEFA.com y UEFA.tv gratis 10:00 a. m. Brasil TNT / posible cobertura de SBT por confirmar para el sorteo Max; UEFA.com y UEFA.tv gratis 1:00 p. m. España Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ Movistar Plus+; UEFA.com y UEFA.tv gratis 6:00 p. m. Reino Unido TNT Sports 1 HBO Max; UEFA.com y UEFA.tv gratis 5:00 p. m. Irlanda Premier Sports Ireland UEFA.com y UEFA.tv gratis 5:00 p. m. Estados Unidos CBS Sports Golazo Network Paramount+; UEFA.com y UEFA.tv gratis 12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PT Canadá — DAZN Canada; UEFA.com y UEFA.tv gratis 12:00 p. m. ET / 9:00 a. m. PT Australia — Stan Sport; UEFA.com y UEFA.tv gratis Consultar zona horaria local Internacional — UEFA.com y UEFA.tv, sin costo 18:00 CEST

¿Cuáles son los equipos clasificados para jugar la UEFA Champions League 2026-2027?

Los 29 equipos clasificados hasta ahora son Arsenal, Aston Villa, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Bayern Múnich, Brujas, Como, Feyenoord, Galatasaray, Inter, RB Leipzig, Lens, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Nápoles, PSG, Porto, PSV, Real Betis, Real Madrid, AS Roma, Shakhtar, Slavia de Praga, Sporting, Stuttgart y Villarreal.

Las siete plazas restantes se decidirán en las eliminatorias que se disputan este martes y miércoles.

Bombo 1 Bombo 2 Bombo 3 Bombo 4 Bayern Munich Borussia Dortmund Feyenoord Slavia Praga Real Madrid Roma Lille Stuttgart PSG Sporting CP Napoli Como Liverpool Aston Villa RB Leipzig Lens Manchester City Porto Villarreal — Inter Manchester United Shakhtar Donetsk — Arsenal Club Brujas Galatasaray — Barcelona Real Betis — — Atlético de Madrid PSV — —

Calendario completo de la UEFA Champions League 2026-2027

Jornada 1: 8 / 10 de septiembre de 2026

8 / 10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13 / 14 de octubre de 2026

13 / 14 de octubre de 2026 Jornada 3: 20 / 21 de octubre de 2026

20 / 21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3 / 4 de noviembre de 2026

3 / 4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24 / 25 de noviembre de 2026

24 / 25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8 / 9 de diciembre de 2026

8 / 9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19 / 20 de enero de 2027

19 / 20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

27 de enero de 2027 Play-offs: 16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027

16 / 17 y 23 / 24 de febrero de 2027 Octavos de final: 9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027

9 / 10 y 16 / 17 de marzo de 2027 Cuartos de final: 6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027

6 / 7 y 13 / 14 de abril de 2027 Semifinales: 27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027

27 / 28 de abril y 4 / 5 de mayo de 2027 Final: 5 de junio de 2027, Estadio Metropolitano de Madrid

Este jueves será el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)