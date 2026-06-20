La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa este sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, donde Ecuador y Curazao se enfrentarán por la segunda jornada del Grupo E del máximo torneo de selecciones de la FIFA. Si estás buscando a qué hora juega, qué canal transmite el partido Ecuador vs. Curazao o dónde verlo por televisión y streaming desde cualquier parte del mundo, aquí encontrarás la guía completa con horarios y señales oficiales para seguir EN VIVO el desenlace de este enfrentamiento.

En México, la cobertura estará a cargo de ViX. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV y fuboTV. Por su parte, RTVE, Teledeporte, DAZN Mundial y Movistar+ llevarán la transmisión a España.

La señal del partido también llegará al resto de Latinoamérica mediante cadenas como Flow Sports en Argentina; Win Sports en Colombia; Teleamazonas en Ecuador; TiGo Sports en Panamá y FOX+ en Costa Rica, entre otros operadores con derechos oficiales del Mundial 2026.

Conozca los horarios oficiales para ver Ecuador vs. Curazao en vivo hoy 20 de junio por el Grupo E del Mundial. Guía de programación adaptada para las audiencias en Estados Unidos, México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Curazao por Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México 6:00 p.m. — ViX Estados Unidos (ET) 8:00 p.m. Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1 Peacock TV, FOX One, fuboTV Estados Unidos (PT) 5:00 p.m. Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1 Peacock TV, FOX One, fuboTV España 2:00 a.m. del día siguiente — DAZN, DAZN Mundial, Movistar+ Argentina 9:00 p.m. DIRECTV Sports Flow Sports, Paramount+, DGO Colombia 7:00 p.m. Win Sports, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia DGO, Win Play, Disney+ Premium, Paramount+ Chile 8:00 p.m. Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPN Paramount+, Disney+ Premium Ecuador 7:00 p.m. Teleamazonas, DIRECTV Sports DGO, Paramount+, Disney+ Premium Perú 7:00 p.m. DIRECTV Sports DGO, Paramount+ Panamá 7:00 p.m. — TiGo Sports Venezuela 8:00 p.m. DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium, inter Uruguay 9:00 p.m. DIRECTV Sports AUF TV, DGO, Paramount+ Bolivia 8:00 p.m. — Entel TV, TiGo Sports Costa Rica 6:00 p.m. — FOX+ Honduras 6:00 p.m. — TiGo Sports Guatemala 6:00 p.m. TeleOnce, Chapin TV TiGo Sports, FOX Nicaragua 6:00 p.m. — TiGo Sports El Salvador 6:00 p.m. — TiGo Sports Paraguay 9:00 p.m. Trece, GEN — República Dominicana 8:00 p.m. CDN Deportes, PIO Deportes — Puerto Rico 8:00 p.m. FOX Sports 1, Telemundo UNIVERSO, NAICOM Brasil 9:00 p.m. — CazéTV, Disney+ Premium

Canales de Telemundo Deportes para ver Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido inaugural del Mundial 2026 mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la transmisión oficial en español. Además de Peacock TV y Universo, la señal estará disponible en los principales operadores de cable y satélite del país.

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Los Ángeles Canal 52 DIRECTV 406 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Plataformas de streaming para seguir el partido

Los aficionados que prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV tendrán múltiples alternativas según su ubicación.

México

ViX Plus

Estados Unidos

Peacock TV

FOX One

fuboTV

Hulu + Live TV

YouTube TV

España

DAZN Mundial

Movistar+

Latinoamérica

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

Win Sports

TiGo Sports

Siga la señal de TiGo Sports en vivo gratis para saber dónde mirar el partido de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026. Transmisión oficial en sistemas de fútbol TV y mediante la aplicación de TiGo Play online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Curazao en México?

El partido entre Ecuador y Curazao por la Jornada 2 del Grupo E del Mundial 2026 será transmitido por ViX.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos?

La transmisión estará disponible por Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV, FOX One y fuboTV.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Telemundo está disponible en los canales nacionales 406 y 407 de DIRECTV.

¿Cómo ver Ecuador vs. Curazao online?

Los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX Plus, Peacock TV, Disney+ Premium, RTVE Play, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según el país.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao?

El encuentro comenzará a la 6:00 p.m. en México, 8:00 p.m. ET en Estados Unidos y 2:00 a.m. del día siguiente en España.

¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?

El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos), válido por la Fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)