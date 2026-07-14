Todo listo para conocer al primer finalista de este Mundial de Fútbol 2026. Desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas, no te pierdas la transmisión de España vs. Francia EN VIVO y EN DIRECTO, por la semifinal del certamen. Este duelo con sabor a revancha de aquella semifinal de la Eurocopa 2024 donde España eliminó a Francia, es de pronóstico reservado, entre dos de las selecciones que mejor han jugado a lo largo de todo el torneo. Aquí te dejo con los horarios y canales para ver la transmisión de España vs. Francia .

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el España - Francia por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora juega España vs. Francia hoy por semifinal del Mundial de Fútbol 2026?

Estos son los horarios para que puedas seguir el partido de Argentina vs. Cabo Verde minuto a minuto, encuentro de la semifinal del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos: 6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 4:00 p.m. MT / 3:00 p.m. PT.

6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 4:00 p.m. MT / 3:00 p.m. PT. Centroamérica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. México: 4:00 p.m. (CDMX).

4:00 p.m. (CDMX). Paraguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Venezuela: 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite España vs. Francia EN VIVO por el Mundial 2026?

Aquí te dejaré con los canales de TV abierta para que puedas ver la transmisión de España vs. Francia EN VIVO y EN DIRECTO desde diferentes partes del mundo, por la gran semifinal del Mundial de Fútbol 2026.

España: TVE La 1 y La 2Cat.

Argentina: Telefé, TV Pública y TyC Sports.

Telefé, TV Pública y TyC Sports. Bolivia: Red Uno y Unitel.

Red Uno y Unitel. Chile: Chilevisión.

Chilevisión. Colombia: Canal RCN y Gol Caracol.

Canal RCN y Gol Caracol. Ecuador: Teleamazonas.

Teleamazonas. Estados Unidos: FOX (mercados seleccionados) y Telemundo.

FOX (mercados seleccionados) y Telemundo.

México: Canal 5 (Las Estrellas) y Azteca 7.

Canal 5 (Las Estrellas) y Azteca 7. Paraguay: GEN.

GEN. Perú: América Televisión.

América Televisión. Uruguay: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Venezuela: Televen.

Ahora, te dejaré con los canales de TV Paga y Streaming para seguir España vs. Francia.

España: Movistar+, DAZN Mundial, RTVE Play

Argentina: TyC Sports Play, Mi Telefe, TV Pública web, DSports, DGO y Paramount+.

TyC Sports Play, Mi Telefe, TV Pública web, DSports, DGO y Paramount+. Bolivia: Tigo Sports y ENTEL TV.

Tigo Sports y ENTEL TV. Chile: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Colombia: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV.

FOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV. Centroamérica: Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX.

Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX. México: TUDN, ViX Premium y Sky.

TUDN, ViX Premium y Sky. Paraguay: Tigo Sports y Tigo Sports App.

Tigo Sports y Tigo Sports App. Perú: TVGo, DSports, DGO y Paramount+.

TVGo, DSports, DGO y Paramount+. Uruguay: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Venezuela: DSports por SimpleTV/Inter, DGO y Disney+ Premium.

España vs. Francia: posibles alineaciones

España : Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal. Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Pública, La 2 Cat, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)