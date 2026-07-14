España se enfrentará a Francia hoy martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026 en el AT&T Stadium (Estadio Dallas), Texas, Estados Unidos, a las 9:00 p.m. (en la península). La Roja, con Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Ferran, Nico Williams y Mikel Merino (quien se convirtió en el jugador de los goles importantes), encontró un gran nivel deportivo, superó a complicados rivales como Portugal de Cristiano Ronaldo y Bélgica. Ahora se medirá ante Francia, que tiene estrellas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olise, Thuram, Kanté, Tchouaméni, Saliba, Upamecano.

El equipo liderado por Luis de la Fuente tiene al balón como principal arma para defenderse y controlar el ataque de Francia. Con Rodri, Pedri, Olmo, Oyarzabal (quien sale del área y se asocia con los volantes), empieza a rotar la pelota, abriendo los espacios para que Yamal pueda romper líneas con su velocidad.

Francia, por su parte, no necesita el balón para lastimar a su rival. No tiene problemas en retroceder y buscar el contragolpe para atacar. En Dembélé y Mbappé encontraron a dos jugadores que saben moverse ante la presión de los defensores rivales. Además, cuando ellos son alunalados, aparecen Olise, Doué o Barcola, demostrando que cuenta con una variedad de opciones para llegar al gol.

Con un boleto a la final en juego, España y Francia protagonizarán un duelo que enfrenta tradición y ambición en uno de los compromisos más esperados del campeonato. En territorio español, el encuentro podrá verse por TVE La 1 HD y RTVE Play, además de DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Francia por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España y Francia correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Arlington, Texas.

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

El partido entre Francia y España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputará el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Francia por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y la Roja desde cualquier dispositivo compatible.

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

¿Se puede ver La 1 HD y RTVE Play desde el extranjero?

Sí, aunque con algunas limitaciones.

La señal en directo de La 1 HD mediante RTVE Play puede estar restringida fuera de España debido a los derechos internacionales de transmisión del Mundial 2026. Esto significa que, dependiendo del país desde el que intentes acceder, el partido podría no estar disponible en directo.

En esos casos, los aficionados deberán recurrir al canal o plataforma que cuente con los derechos oficiales de transmisión en su territorio. RTVE mantiene parte de su contenido accesible desde el extranjero, pero los eventos deportivos internacionales suelen estar sujetos a restricciones geográficas.

Hora, TV, cómo ver EN DIRECTO el partido Francia-España por la Copa Mundial de Fútbol 2026

🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinal)

📅 Fecha: Martes 14 de julio de 2026

🕘 Hora: 21:00 horas (España peninsular)

🏟️ Estadio: AT&T Stadium

📍 Ciudad: Arlington, Texas (Estados Unidos)

📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

España y Francia es un partido con sabor a final. Ambos equipos llegaron a la semifinal demostrando un gran nivel deportivo y superando a complicados rivales. La Roja dejó en el camino a Portugal de Cristiano Ronaldo y Bélgica, en ambos compromisos, Merino anotó el tanto de la victoria en los descuentos. Los Galos tienen en Mbappé a su principal figura y carta gol. El atacante del Real Madrid pugna con Lionel Messi por el récord del máximo goleador de los Mundiales y la Bota de Oro.