La última selección africana en pie, contra el que es el gran favorito por rendimiento en esta Copa del Mundo. Este jueves 9 de julio, mira el partido de Marruecos - Francia EN DIRECTO a través de La 1 HD y RTVE Play desde España, a partir de las 22:00 hora peninsular, un encuentro de pronóstico reservado entre dos potencias del fútbol mundial. Marruecos quiere la revancha de lo ocurrido en Qatar 2022, donde los franceses los eliminaron en la semifinal; por su parte, Francia llega como la gran favorita, con un Mbappé como goleador del torneo.
¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Marruecos — Francia por el Mundial 2026?
TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Marruecos — Francia correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Boston, Massachusetts.
Diales de TVE La 1 en España
- Dial 1 de Movistar Plus+
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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Marruecos — Francia por Internet?
RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.
La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre españoles y austríacos desde cualquier dispositivo compatible.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
- Aplicación RTVE Play para Android
- Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.
Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Marruecos — Francia por el Mundial 2026
|⚽ Partido
|Marruecos - Francia
|🏆 Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Cuartos de final)
|📅 Fecha
|Jueves 9 de julio de 2026
|🕘 Hora
|22:00 horas (España peninsular)
|🏟️ Estadio
|Estadio de Boston
|📍 Ciudad
|Boston, Massachusetts (Estados Unidos)
|📺 TV
|TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
|📱 Streaming
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España