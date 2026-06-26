La clasificación a los dieciseisavos de final está en juego y Paraguay depende de sí mismo para seguir con vida en la Copa Mundial FIFA 2026. La Albirroja se medirá este jueves con Australia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, por la última jornada del Grupo D, en un partido que promete mantener la emoción hasta el último minuto.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro llega con tres puntos después de vencer a Turquía, mientras que los Socceroos también suman tres unidades, aunque parten con ventaja por diferencia de goles. Una victoria paraguaya le asegurará el pase a la siguiente ronda, mientras que un empate obligará a mirar otros resultados.

Si deseas seguir el encuentro desde tu televisor, computadora, teléfono móvil o Smart TV, GEN EN VIVO ofrecerá una cobertura especial para los aficionados paraguayos. En esta guía encontrarás los canales oficiales, las opciones para ver la transmisión online y toda la información necesaria para seguir el Paraguay vs. Australia EN DIRECTO.

TL;DR del Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026

📺 GEN EN VIVO GRATIS

💻 GEN Online

🕚 Hora: 11:00 p.m. de Asunción

11:00 p.m. de Asunción 🏟️ Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara)

Levi’s Stadium (Santa Clara) 🌎 Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Paraguay vs. Australia

⚽ Jornada 3 - Grupo D

⭐ Julio Enciso, Antonio Sanabria y Gustavo Gómez

¿Dónde ver GEN EN VIVO GRATIS, Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

GEN forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en Paraguay y estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país, además de una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

Operador Canal Tigo TV Canal 12 SD / 612 HD Tigo DTH Canal 12 SD Personal TV Canal 12 SD Flow Canal 12 HD Claro DTH Canal 16 HD Claro IPTV Canal 16 HD Copaco IPTV Canal 8 HD

(Aquí mantienes las tablas por departamentos: Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Central, Concepción y Argentina, ya que son evergreen y aportan muchísimo valor SEO).

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online?

Además de la televisión, los aficionados podrán acceder a la programación de GEN desde los servicios digitales habilitados por los operadores que incluyen la señal del canal.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Chromecast

Apple TV

Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows y macOS

Paraguay busca el boleto a los dieciseisavos

La Albirroja llega a la última jornada del Grupo D con el objetivo de sellar su clasificación a la fase eliminatoria. Tras recuperarse con una victoria sobre Turquía, el equipo de Gustavo Alfaro vuelve a confiar en el talento de Julio Enciso, Antonio Sanabria y Gustavo Gómez, referentes de un plantel que mantiene intactas sus opciones de avanzar.

Australia llega con ventaja

Los Socceroos encaran el encuentro en una posición ligeramente más favorable gracias a su diferencia de goles. El conjunto dirigido por Tony Popovic sabe que un empate le basta para avanzar, por lo que intentará imponer su orden táctico y fortaleza física frente a una selección paraguaya obligada a buscar el triunfo.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Australia?

País Hora Paraguay 11:00 p.m. Argentina 11:00 p.m. Uruguay 11:00 p.m. Brasil 11:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Bolivia 10:00 p.m. Venezuela 10:00 p.m. Perú 9:00 p.m. Colombia 9:00 p.m. Ecuador 9:00 p.m. Estados Unidos (ET) 10:00 p.m. Estados Unidos (PT) 7:00 p.m. México 8:00 p.m. España 4:00 a.m. (viernes)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia

Dato Información Partido Paraguay vs. Australia Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo D) Fecha Jueves 25 de junio de 2026 Hora 11:00 p.m. de Asunción (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) TV GEN EN VIVO Streaming Plataformas asociadas de operadores de TV Estadio Levi’s Stadium Ciudad Santa Clara, California País Estados Unidos

Paraguay se juega mucho más que tres puntos en Santa Clara. Con el pase a los dieciseisavos todavía al alcance, la Albirroja buscará prolongar su aventura mundialista frente a una Australia que también pelea por la clasificación. Los aficionados podrán seguir cada jugada mediante la cobertura especial de GEN EN VIVO, disponible en televisión y plataformas digitales habilitadas en todo Paraguay.

Paraguay y Australia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo A desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TiGo Sports, GEN, TRECE (Canal 13), Unicanal, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE LA RED EN X DE @LaRed_Py)